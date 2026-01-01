Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору»
1
Киноафиша
Фильмы
Куколкa
Постеры фильма «Куколкa»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа»
«Это очень просто»: рецепт того самого пирога с ананасами от Бри из «Отчаянных домохозяек» — раскрываем все секреты
Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина
8 сезон «Ищейки» так и не вышел до конца, а зрители уже хотят знать – когда будет 9-й: вот что известно о продолжении
Кто сильнее: Джейме или Арагорн? Фанаты фэнтези спорят уже 15 лет, но теперь в Сети дали четкий ответ
Четверо «мушкетеров» вместо дуэта Брагина и Шибанова: НТВ снял достойную замену «Первому отделу»
Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание
Новый титан в жанре российской комедии — «Олдскул» уже точно вернется: дату премьеры 2-го сезона запомнить не трудно
Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5
Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала
«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь
