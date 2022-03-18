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Киноафиша Персоны Наталья Назарова

Наталья Назарова

Наталья Назарова
Наталья Назарова
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Дата рождения
28 июня 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
18 марта 2022
Биография Натальи Назаровой

Родилась 28 июня 1949 года. Алма-Ата, СССР (Казахстан).

Фильмография Натальи Назаровой
Мисс миллионерша
Мисс миллионерша
комедия, драма 1988, СССР
6.0
Тайное голосование
Тайное голосование
драма 1980, СССР
0.0
Молодая жена
Молодая жена
мелодрама 1978, СССР
7.0
Неоконченная пьеса для механического пианино
Неоконченная пьеса для механического пианино
драма 1976, СССР
8.0
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