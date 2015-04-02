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Отверженные
Отзывы о фильме «Отверженные»
Fong juk
Отверженные
2006 / Гонконг
Трейлер
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
минут 15 и все ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 22/01/2013 - 04:10:13):
а мне, всегда было интересно узнать, отвлекаясь от темы, а что может привлечь умного человека, в принципе на мюзикал, если он там хоть раз до этого был? и как можно вобще оценить, так или иначе, бредопение, в каком бы стиле оно не было? ну без обид и намёков. Я просто был трижды на разных мюзиклах, и трижды понял, что это пафосный анахронизм.Ну или недотеатр))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
ну типа я с третьего раза понял, что это не я недоразвит, а все таки стиль идиотский.)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Представим, что лучшими исполнителями Рок Оперы мюзикл, были бы Цой и Кобейн. Но как бы я их принял, если бы они пели свои песни, в позёрских теловариантах, среди декораций, нарочито надрывно?!!)) я бы сказал, - Ребята, теперь я буду ВИДЕТЬ, Джастина Бибера, будь он не ладен)))..
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 07/02/2013 - 16:24:23):
Я надеюсь, мой друг, ты говоришь о профессионализме, а не о содержании?? Ибо контент, может превратить меня в жабу, а осколки моего восприятия, могут шрапнелью инволидизировать всех, вокруг. Но твое мнение для меня много значит, не теряй вкуса, и не бойся сомнений. Я тебя слушаю...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
я тебя слышу, скорее у нас говорят, по Москве...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Ну это что бы добить, окончательно))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Великолепная постановка! Торжественная, трагичная и проникновенная. Но к сожалению, соглашусь с писфрогом, лучше бы они не пели...особенно Хью Джекман, нет, особенно парень который играл Мариуса, и апогей этого пения - когда они аж втроем заверещали в саду...✊ Такие мысли меня посетили в начале, но потом к пению привыкаешь, актеры, ощущение что просто душу себе выворачивают, так искренне, так надрывно, я сидела восторженная и увлеченная с перерывами на поплакать. Может если бы не пели, не так прониклись бы своими героями. Момент в ночь перед революцией, когда все герои в разных местах поют одну песня в унисон - по-моему сказка!
Картинка с размахом, красивая, очень реальная, классный монтаж, столько вдохновения в текстах, сама по себе прекрасная история Гюго и еще раз повторюсь, невероятная игра актеров. Одна Эпонина под дождем с песней о безответной любви чего стоит. И у Кроу на удивление приятный басок ✊ Но вижу, мальчикам не особо, может фильм для девочек канешна, потому что там, да, про любовь-любовь :)
В итоге от фильма какое то очень приятное ощущение, несмотря на его трагизм, заряд вдохновения что ли, и пробуждения всех благородных чувств :) Что касается Оскара, то Джанго у меня априори вне конкуренции, но на главную мужскую пошлю эсэмэску за Хью, ну как то он очень вложился..
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 08/02/2013 - 23:29:00
Рассказываю.. Посылаешь 3 эсэмэски за любимого актера на номер мегафон Американской киноакадемии и ему дают Оскар, я 3 послала, значит за Хью осталась только речь, Оскар я ему добыла! Вот увидишь!
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Berlin197150
2 апреля 2015, 12:51
прекрасный фильм. прекрасные актеры. небольшое недоумение вызывает только самоубийство Жавера в конце фильма. 9/10
2 апреля 2015, 12:51
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OldMovieRat
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильм с удовольствием. Просто видел этот мюзикл в Лондоне во время своей первой поездки "за бугор" в 94-м году. Тогда понятие Лондон еще не было опошлено нашими олигархами, а все увиденное отдавало заманчивой свежестью. Помню, как никто меня не мог понять, когда я спрашивал, как пройти в Palace Theatre. Слово "Палас" так вот просто правильным образом не произнесешь - тренироваться надо с камушками во рту. А основная музыкальная тема запомнилась как один из символов прорыва русского Вани (точнее Саши) на запад. Ну еще вместе с темами из Призрака Оперы и Сансет Бульвара.
Но больше всех мне тогда понравился мюзикл Мисс Сайгон того же Шонберга. Может его следующим экранизируют?
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Поют ужас сколько, и по первым словам уже понятно, о чем речь, и музыка с вокалом не так чтобы заслушаться, поэтому на перемотке смотрела.
Сценарий, по-моему, актеров здорово ограничивал. Даже обидно за них. Больше двух часов на экране малоподвижные и многопоющие шаблоны. Выглядело так, что спел Вальжан в монастыре с подсвечниками и стал другим человеком. Или у Жавера - не чувствуется "крушения идеалов" ни разу, просто сбой системы с пением и внезапным завершением работы.
И на кой ляд в финале всех загнали на кучу ломаной мебели? нелепо смотрелось. До этого всё было сиропно и мармеладно про любовь и милосердие, а в конце давай красным флагом махать зачем-то.
Эпонина понравилась, она не переигрывала, да ей особо и нечего было. Гаврош славный, скуку отчасти разогнал. Милая мордашка у него, и когда улыбается, брекеты видно.
2 апреля 2015, 12:51
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а мне, всегда было интересно узнать, отвлекаясь от темы, а что может привлечь умного человека, в принципе на мюзикал, если он там хоть раз до этого был? и как можно вобще оценить, так или иначе, бредопение, в каком бы стиле оно не было? ну без обид и намёков. Я просто был трижды на разных мюзиклах, и трижды понял, что это пафосный анахронизм.Ну или недотеатр))
Я надеюсь, мой друг, ты говоришь о профессионализме, а не о содержании?? Ибо контент, может превратить меня в жабу, а осколки моего восприятия, могут шрапнелью инволидизировать всех, вокруг. Но твое мнение для меня много значит, не теряй вкуса, и не бойся сомнений. Я тебя слушаю...
Ну это что бы добить, окончательно))
Картинка с размахом, красивая, очень реальная, классный монтаж, столько вдохновения в текстах, сама по себе прекрасная история Гюго и еще раз повторюсь, невероятная игра актеров. Одна Эпонина под дождем с песней о безответной любви чего стоит. И у Кроу на удивление приятный басок ✊ Но вижу, мальчикам не особо, может фильм для девочек канешна, потому что там, да, про любовь-любовь :)
В итоге от фильма какое то очень приятное ощущение, несмотря на его трагизм, заряд вдохновения что ли, и пробуждения всех благородных чувств :) Что касается Оскара, то Джанго у меня априори вне конкуренции, но на главную мужскую пошлю эсэмэску за Хью, ну как то он очень вложился..
9/10
Рассказываю.. Посылаешь 3 эсэмэски за любимого актера на номер мегафон Американской киноакадемии и ему дают Оскар, я 3 послала, значит за Хью осталась только речь, Оскар я ему добыла! Вот увидишь!
✊
Но больше всех мне тогда понравился мюзикл Мисс Сайгон того же Шонберга. Может его следующим экранизируют?
Сценарий, по-моему, актеров здорово ограничивал. Даже обидно за них. Больше двух часов на экране малоподвижные и многопоющие шаблоны. Выглядело так, что спел Вальжан в монастыре с подсвечниками и стал другим человеком. Или у Жавера - не чувствуется "крушения идеалов" ни разу, просто сбой системы с пением и внезапным завершением работы.
И на кой ляд в финале всех загнали на кучу ломаной мебели? нелепо смотрелось. До этого всё было сиропно и мармеладно про любовь и милосердие, а в конце давай красным флагом махать зачем-то.
Эпонина понравилась, она не переигрывала, да ей особо и нечего было. Гаврош славный, скуку отчасти разогнал. Милая мордашка у него, и когда улыбается, брекеты видно.
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