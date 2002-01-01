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Постер фильма Мой левый глаз видит привидения
6.7
Киноафиша Фильмы Мой левый глаз видит привидения
6.7

Мой левый глаз видит привидения

, 2002
Ngo joh aan gin diy gwai / My Left Eye Sees Ghosts
Гонконг / семейный, комедия, мелодрама, ужасы / 18+
Постер фильма Мой левый глаз видит привидения
6.7

В ролях

Самми Чен
Мэй Хо
Ван Тянь-линь
Sam's Dad
Шон Лау
Sam Wong
Черрие Ин
Tina
San-San Lee
Susan
Саймон Ям
Саймон Ям
Ben
Сует Лам
May's Father
Man-Wai Wong
Mrs. Tsui
Лам Чи Чун
May's Brother
Yoyo Yiu
May's Stepsister
Режиссер Джонни То, Вай Ка-Фай
Сценарист Вай Ка-Фай, Nai-Hoi Yau, Kin-Yee Au
Композитор Cacine Wong
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 1 января 2002
Дата выхода
13 июля 2002 Гонконг
1 января 2002 США
Сборы в мире $2 637 268
Производство China Star Entertainment, One Hundred Years of Film Company, Milky Way Image Company
Другие названия
Ngo joh ngan gin do gwai, My Left Eye Sees Ghosts, 我左眼見到鬼, Mắt Trái Gặp Ma, Mon œil gauche voit des fantômes, Мой левый глаз видит привидения, 我左眼见到鬼, Ngo joh aan gin diy gwai

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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