В ролях
Yoyo Yiu
May's Stepsister
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Вай Ка-Фай, Nai-Hoi Yau, Kin-Yee Au
Композитор
Cacine Wong
Детали фильма
Страна
Гонконг
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2002
Премьера в мире
1 января 2002
Дата выхода
|13 июля 2002
|Гонконг
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|1 января 2002
|США
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Сборы в мире
$2 637 268
Производство
China Star Entertainment, One Hundred Years of Film Company, Milky Way Image Company
Другие названия
Ngo joh ngan gin do gwai, My Left Eye Sees Ghosts, 我左眼見到鬼, Mắt Trái Gặp Ma, Mon œil gauche voit des fantômes, Мой левый глаз видит привидения, 我左眼见到鬼, Ngo joh aan gin diy gwai