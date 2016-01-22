Запорошенные пеплом, 2016

Действие фильма разворачивается в 1917 году в Курземе. В последние дни войны отставного немецкого врача Ульриха направляют в укромный санаторий, где лечатся контуженные и психически травмированные солдаты. Ульриху открывается странный, иррациональный мир, в котором царят покой и забвение. Этот мир оказывается испытанием для его рационального ума и решимости навести в нем порядок. Неожиданно возникшая привязанность к всеми оставленному, одичавшему мальчику позволяет Ульриху возродить в себе человечность. Однако война еще не кончилась – рано или поздно она достигнет и этого убежища.