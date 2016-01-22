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Запорошенные пеплом
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Pelnu sanatorija / Exiled

Запорошенные пеплом, 2016

2016 / Латвия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Действие фильма разворачивается в 1917 году в Курземе. В последние дни войны отставного немецкого врача Ульриха направляют в укромный санаторий, где лечатся контуженные и психически травмированные солдаты. Ульриху открывается странный, иррациональный мир, в котором царят покой и забвение. Этот мир оказывается испытанием для его рационального ума и решимости навести в нем порядок. Неожиданно возникшая привязанность к всеми оставленному, одичавшему мальчику позволяет Ульриху возродить в себе человечность. Однако война еще не кончилась – рано или поздно она достигнет и этого убежища.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 22 января 2016
Режиссер
Давис Симанис мл.
В ролях
Ульрих Маттес
Ульрих Маттес
Агнесе Цируле
Дмитрий Ялдов
Леонид Ленц
Петерис Лиепиньш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Запорошенные пеплом 2 постера
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