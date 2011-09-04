Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Простая жизнь
Киноафиша Фильмы Простая жизнь
Tao jie

Простая жизнь, 2011

2011 / Гонконг
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 4 сентября 2011
Возраст 18+
Бюджет 30 000 000 CNY
Режиссер
Энн Хуэй
В ролях
Энди Лау
Энди Лау
Хай-Лу Куин
Fuli Wang
Динни Ип
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Простая жизнь
Соломенный щит
Соломенный щит (2013)
6.2
Атака
Атака (2012)
7.0833335
Патруль времени
Патруль времени (2010)
3.8
Отражение радуги
Отражение радуги (2010)
7.8461537
Любовь в затяжке
Любовь в затяжке (2010)
7.2
Ночь и туман
Ночь и туман (2009)
7.5
Свадьба Туи
Свадьба Туи (2006)
6.7
Мир без воров
Мир без воров (2004)
7.181818
Дикие дни
Дикие дни (1991)
7
Шаолинь
Шаолинь (2011)
6.9
Остров огня
Остров огня (1990)
7.9
Пока не высохнут слезы
Пока не высохнут слезы (1988)
6.0666666
Постер фильма Простая жизнь 2 постера
Венецианский кинофестиваль Кубок Вольпи за лучшую женскую роль
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше