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Простая жизнь
Tao jie
Простая жизнь, 2011
2011 / Гонконг
7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
драма
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7.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
4 сентября 2011
Возраст
18+
Бюджет
30 000 000 CNY
Режиссер
Энн Хуэй
В ролях
Энди Лау
Хай-Лу Куин
Fuli Wang
Динни Ип
Все актеры и съемочная группа
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