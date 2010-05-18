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Постер фильма О Богах и людях
7.1
О Богах и людях - Трейлер
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7.1

О Богах и людях

, 2010
Des hommes et des dieux
Франция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма О Богах и людях
7.1
О Богах и людях - Трейлер
О Богах и людях  Трейлер

О фильме

Монастырь, расположенный в алжирских горах, 1990-е гг. Восемь французских монахов-христиан живут в мире и согласии со своими мусульманскими братьями. Но постепенно в регионе распространяется насилие и террор. Несмотря на растущую опасность, монахи хотят остаться в обители, чего бы им это ни стоило, и их решимость крепнет день ото дня…

В ролях

Микаэль Лонсдаль
Luc
Филипп Лоденбаш
Филипп Лоденбаш
Célestin
Жак Эрлен
Amédée
Луи Пишон
Jean-Pierre
Оливье Рабурден
Оливье Рабурден
Christophe
Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Christian
Ксавье Мали
Michel
Жан-Мари Фрин
Paul
Абделхафид Металзи
Nouredine
Сабрина Уазани
Сабрина Уазани
Rabbia
Режиссер Ксавье Бовуа
Сценарист Этьен Комар, Ксавье Бовуа
Композитор Mike Kourtzer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 18 мая 2010
Дата выхода
17 декабря 2010 Австрия
7 июля 2011 Аргентина
15 апреля 2011 Бразилия
27 января 2011 Венгрия
5 ноября 2010 Германия
18 ноября 2010 Греция
7 апреля 2011 Дания
14 апреля 2011 Израиль
3 декабря 2010 Ирландия
18 марта 2012 Испания
22 октября 2010 Италия
31 марта 2011 Ливан
8 июля 2011 Мексика
18 ноября 2010 Нидерланды
28 января 2011 Польша
11 ноября 2010 Португалия
3 марта 2011 Румыния
25 февраля 2011 США
21 апреля 2011 Словения
1 июля 2011 Турция
7 января 2011 Финляндия
18 мая 2010 Франция
7 июля 2010 Чехия
29 октября 2010 Швейцария
14 января 2011 Швеция
20 мая 2011 Эстония
25 февраля 2011 ЮАР
19 января 2012 Южная Корея 15
5 марта 2011 Япония
MPAA PG-13
Бюджет €4 000 000
Сборы в мире $43 803 417
Производство Why Not Productions, Armada Films, France 3 Cinéma
Другие названия
Des hommes et des dieux, Of Gods and Men, De dioses y hombres, Al Elohim va'anashim, Bozji mozje, De déus i homes, Dos Homens e dos Deuses, Emberek és istenek, Gudar och människor, Homens e Deuses, Jumalista ja ihmisistä, Kamigami to Otoko tachi, Ludzie Boga, O bogovima i ljudima, O bohoch a luďoch, O bozích a lidech, Om guder og mænd, Om guder og mennesker, Tanrılar ve İnsanlar, Uomini di Dio, Von Menschen und Göttern, Ενώπιον θεών και ανθρώπων, За хората и боговете, О людях и богах, 人神之間, 神々と男たち, Tanrilar ve Insanlar, 人与神

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb

Трейлеры фильма

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О Богах и людях - Трейлер
О Богах и людях Трейлер
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Цитаты

Christian [Закадровый голос] Если когда-либо меня постигнет беда, и это может случиться сегодня — быть жертвой терроризма, пожирающего здесь всех иностранцев, — я хотел бы, чтобы моя община, моя церковь, моя семья помнили: моя жизнь отдана Богу и этой стране. Что Единый Владыка всей жизни не был незнаком с этим жестоким уходом. И что моя смерть такая же, как и многие другие насильственные смерти, переданные в апатию забвения. Я прожил достаточно, чтобы знать: я соучастник зла, которое, увы, царит над миром, и зла, которое поразит меня вслепую. Я никогда не пожелал бы такой смерти. Я никогда не смогу радоваться тому, что эти люди, которых я люблю, будут произвольно обвинены в моем убийстве. Я знаю презрение, которое здесь испытывают к людям без разбора. И знаю, как ислам искажается некоторыми исламистами. Эта страна и ислам для меня — нечто иное. Это тело и душа. Моя смерть, конечно, быстро оправдает тех, кто считает меня наивным или идеалистом, но они должны знать: меня освободит пылающее любопытство, и, если Бог даст, я обращу свой взор к Отцу и буду созерцать вместе с Ним Его детей Ислама, как Он их видит. Эта благодарность, охватывающая всю мою жизнь, включает вас, конечно, друзей вчерашних и сегодняшних, и вас тоже, друга последнего мгновения, который не знал, что вы делали. Да, к вам тоже обращаюсь с этой благодарностью и этим прощанием, которое вы задумали. Пусть мы встретимся вновь, счастливые воры в раю, если угодно Богу, Отцу нас обоих. Аминь. Иншаллах.

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