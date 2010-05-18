Christian [Закадровый голос] Если когда-либо меня постигнет беда, и это может случиться сегодня — быть жертвой терроризма, пожирающего здесь всех иностранцев, — я хотел бы, чтобы моя община, моя церковь, моя семья помнили: моя жизнь отдана Богу и этой стране. Что Единый Владыка всей жизни не был незнаком с этим жестоким уходом. И что моя смерть такая же, как и многие другие насильственные смерти, переданные в апатию забвения. Я прожил достаточно, чтобы знать: я соучастник зла, которое, увы, царит над миром, и зла, которое поразит меня вслепую. Я никогда не пожелал бы такой смерти. Я никогда не смогу радоваться тому, что эти люди, которых я люблю, будут произвольно обвинены в моем убийстве. Я знаю презрение, которое здесь испытывают к людям без разбора. И знаю, как ислам искажается некоторыми исламистами. Эта страна и ислам для меня — нечто иное. Это тело и душа. Моя смерть, конечно, быстро оправдает тех, кто считает меня наивным или идеалистом, но они должны знать: меня освободит пылающее любопытство, и, если Бог даст, я обращу свой взор к Отцу и буду созерцать вместе с Ним Его детей Ислама, как Он их видит. Эта благодарность, охватывающая всю мою жизнь, включает вас, конечно, друзей вчерашних и сегодняшних, и вас тоже, друга последнего мгновения, который не знал, что вы делали. Да, к вам тоже обращаюсь с этой благодарностью и этим прощанием, которое вы задумали. Пусть мы встретимся вновь, счастливые воры в раю, если угодно Богу, Отцу нас обоих. Аминь. Иншаллах.