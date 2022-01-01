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Вань Цюаньянь
Вань Цюаньянь
Wang Quan'an
О персоне
Фильмография
Вань Цюаньянь
Wang Quan'an
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Дата рождения
26 октября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Вань Цюаньянь
Родился 26 октября 1965 года. Китай.
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Фильмография Вань Цюаньянь
Яйцо
драма
2019, Монголия
6.0
Свадьба Туи
драма, мелодрама
2006, Китай
6.0
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