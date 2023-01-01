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Спасительный рассвет Спасительный рассвет
Киноафиша Фильмы Спасительный рассвет Спасительный рассвет, 2006: актеры и роли
Rescue Dawn Спасительный рассвет 2006 / США
7.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Спасительный рассвет, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Стив Зан Стив Зан Steve Zahn Маршалл Белл Маршалл Белл Marshall Bell Франсуа Чау Франсуа Чау François Chau Зак Гренье Зак Гренье Zach Grenier Пэт Хили Пэт Хили Pat Healy Крэйг Джеллис ДжиКью GQ Тоби Хасс Тоби Хасс Toby Huss Бонни З. Хатчинсон Ивэн Джонс Ивэн Джонс Evan Jones Джереми Дэвис Джереми Дэвис Jeremy Davies
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