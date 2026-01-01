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Ёдзи Ямада
Yôji Yamada
Киноафиша
Персоны
Ёдзи Ямада
Ёдзи Ямада
Yôji Yamada
Дата рождения
13 сентября 1931
Возраст
94 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.4
Любовь и честь
(2006)
7.1
Сумрачный самурай
(2002)
7.1
Мама, это ты?!
(2023)
Фильмография Ёдзи Ямада
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2023
2008
2006
2004
2002
Все
5
Фильмы
5
Сценарист
5
Режиссер
5
7.1
Мама, это ты?!
Konnichiha, kâsan
комедия, драма
2023, Япония
6.6
Кабеи
Kaabee / Kabei
драма
2008, Япония
Смотреть трейлер
7.4
Любовь и честь
Bushi no ichibun
драма, мелодрама
2006, Япония
6.7
Скрытый клинок
Kakushi-ken: oni no tsume
драма, мелодрама
2004, Япония
7.1
Сумрачный самурай
Tasogare Seibei
боевик, драма, семейный
2002, Япония
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