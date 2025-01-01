Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Самурай убийца
Постер фильма Самурай убийца
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Самурай убийца

Самурай убийца

Samurai assassin 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1860 год. Династия Токугава на грани краха. Лорд Ли Наосуке, по прозвищу "Красный Дьявол", поставил на трон марионетку, чтобы стать Сегуном. В оппозиции - Клан Мито, планирующий его убийство. Среди них - Нииро Цурихиё (Тоширо Мифунэ), воспитанный в семье торговцев, но, несмотря на это, питающий амбиции стать самураем. Отличный боец, социальный изгой, живущий между ссорами и шантажом. Теперь Клан Мито подозревает его в том, что он шпион.

Япония

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 3 января 1965
Дата выхода
2 марта 1966 Аргентина
28 июля 1966 Мексика
5 марта 1965 США
3 января 1965 Япония
Производство Mifune Productions Co. Ltd., Toho
Другие названия
Samurai, Samurai Assassin, El samurai asesino, Asasin samurai, Samouraï, Samurai Assassino, Samurai tapja, Samuraj-morderca, Самурай-убийца, 侍
Режиссер
Кихачи Окамото
В ролях
Такаси Симура
Тосиро Мифунэ
Кэйдзю Кобаяси
Юноскэ Ито
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Самурай убийца
Любовь и честь 7.4
Любовь и честь (2006)
Фантастические дни 6.4
Фантастические дни (2004)
Скрытый клинок 6.7
Скрытый клинок (2004)
Сумрачный самурай 7.2
Сумрачный самурай (2002)
Красный лев 6.9
Красный лев (1969)
Бунт самураев 8.4
Бунт самураев (1967)
Самурай-шпион 7.0
Самурай-шпион (1965)
Убийство 7.1
Убийство (1964)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше