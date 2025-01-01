1860 год. Династия Токугава на грани краха. Лорд Ли Наосуке, по прозвищу "Красный Дьявол", поставил на трон марионетку, чтобы стать Сегуном. В оппозиции - Клан Мито, планирующий его убийство. Среди них - Нииро Цурихиё (Тоширо Мифунэ), воспитанный в семье торговцев, но, несмотря на это, питающий амбиции стать самураем. Отличный боец, социальный изгой, живущий между ссорами и шантажом. Теперь Клан Мито подозревает его в том, что он шпион.Япония
|2 марта 1966
|Аргентина
|28 июля 1966
|Мексика
|5 марта 1965
|США
|3 января 1965
|Япония