Сюдзи — молодой режиссер, не терпящий компромиссов и не вписывающийся в японское общество. Его брат-ростовщик, который помогал финансировать его фильмы, задолжал мафии, и якудза с ним разделались. Долговые обязательства ложатся на Сюдзи. Чтобы расплатиться, он дает бандитам избивать себя за деньги. Во время избиений он выкрикивает названия великих фильмов и имена великих режиссеров.

