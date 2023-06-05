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Киноафиша Фильмы Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен Отзывы о фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Welcome, or No Trespassing Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен 1964 / СССР
8.5 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

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Владимир 5 июня 2023, 17:51
Оценка
Хороший фильм, любим многими поколениями. Сам смотрел этот фильм в подростковом возрасте. Самое главное в этом фильме для меня сейчас - тёплые воспоминания о детстве, о пионерлагере, дружбе. И сейчас понимаю, насколько дети СССР откровенно исполнили свои роли. Сейчас, наверно, такого уже и не встретишь
5 июня 2023, 17:51 Ответить
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