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Нина Шацкая
Nina Shatskaya
Связи Нина Шацкая
Леонид Филатов
состояли в браке
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Нина Шацкая
Нина Шацкая
Nina Shatskaya
Дата рождения
16 марта 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
23 мая 2021
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
В каком театре играет
Театр им. Вахтангова
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Связи Нина Шацкая
состояли в браке
Леонид Филатов
Популярные фильмы
7.9
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
(1964)
7.3
Коллеги
(1962)
6.8
Лесная песня. Мавка
(1981)
Фильмография Нина Шацкая
5.5
Ну и Новый год!
Nu i Novyy God!
семейный, комедия
2015, Россия
6.8
Лесная песня. Мавка
Lisova pisnya. Mavka
фэнтези, драма
1981, СССР
5.6
Контрабанда
Kontrabanda
криминал, боевик
1974, СССР
4.9
Саша-Сашенька
Sasha-Sashenka
комедия
1966, СССР
Онлайн
7.9
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Welcome, or No Trespassing
семейный, комедия
1964, СССР
7.3
Коллеги
Kollegi
драма
1962, СССР
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Другие проекты Нина Шацкая
16+
Нина Шацкая: «Осенняя дорога»
Билеты
Новости о Нина Шацкая
Церемония открытия Первого Сочинского Международного Кинофестиваля
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