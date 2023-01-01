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Киноафиша Фильмы Воскресный день в аду Воскресный день в аду, 1987: актеры и роли
Воскресный день в аду 1987 / СССР
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Воскресный день в аду, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Витаутас Жалакявичюс
В ролях
Владимир Богин Витас Пяткявичус Витаутас Паукште Ингеборга Дапкунайте Ингеборга Дапкунайте Юозас Будрайтис Юозас Будрайтис Juozas Budraitis
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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