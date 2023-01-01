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Лак для волос
Лак для волос, 2007: актеры и роли
Hairspray
Лак для волос
2007 / США
6.9
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Лак для волос, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Шэнкман
Adam Shankman
В ролях
Джон Траволта
John Travolta
Николь Блонски
Аманда Байнс
Amanda Bynes
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Зак Эфрон
Zac Efron
Элайджа Келли
Elijah Kelley
Куин Латифа
Queen Latifah
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Энн Флетчер
Anne Fletcher
Бриттани Сноу
Brittany Snow
Джеймс Марсден
James Marsden
Эллисон Дженни
Allison Janney
Тэйлор Паркс
Джесси Уифер
Надин Эллис
Nadine Ellis
Табита Лупьен
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