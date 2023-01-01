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Лак для волос Лак для волос
Киноафиша Фильмы Лак для волос Лак для волос, 2007: актеры и роли
Hairspray Лак для волос 2007 / США
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Лак для волос, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Шэнкман Адам Шэнкман Adam Shankman
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Николь Блонски Аманда Байнс Аманда Байнс Amanda Bynes Кристофер Уокен Кристофер Уокен Christopher Walken Зак Эфрон Зак Эфрон Zac Efron Элайджа Келли Elijah Kelley Куин Латифа Куин Латифа Queen Latifah Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Энн Флетчер Энн Флетчер Anne Fletcher Бриттани Сноу Бриттани Сноу Brittany Snow Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Эллисон Дженни Эллисон Дженни Allison Janney Тэйлор Паркс Джесси Уифер Надин Эллис Надин Эллис Nadine Ellis Табита Лупьен
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