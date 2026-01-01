Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Лак для волос Награды и номинации фильма Лак для волос

Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008 MTV Movie & TV Awards 2008
Прорыв года
Победитель
Прорыв года
Победитель
Прорыв года
Номинант
 Прорыв года
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007 MTV Movie & TV Awards 2007
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
