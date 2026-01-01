Оповещения от Киноафиши
Лак для волос
Награды и номинации фильма Лак для волос
Награды и номинации фильма Лак для волос 2007
Золотой глобус 2008
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Прорыв года
Победитель
Прорыв года
Победитель
Прорыв года
Номинант
Прорыв года
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Best Summer Movie You Haven't Seen Yet
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
