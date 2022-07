1 Good Morning Baltimore Nikki Blonsky / Scott Wittman 3:54

2 The Nicest Kids In Town Джеймс Марсден / Scott Wittman 2:42

3 It Takes Two Zac Efron / Scott Wittman 3:04

4 (The Legend of) Miss Baltimore Crabs Мишель Пфайффер / Scott Wittman 4:08

5 I Can Hear the Bells Nikki Blonsky / Scott Wittman 4:14

6 Ladies' Choice Zac Efron / Scott Wittman 2:28

7 The New Girl In Town Brittany Snow / Scott Wittman 2:16

8 Welcome To the 60's Nikki Blonsky, Джон Траволта / Scott Wittman 5:13

9 Run and Tell That Элайджа Келли / Scott Wittman 3:51

10 Big, Blonde and Beautiful Queen Latifah / Scott Wittman 2:35

11 Big, Blonde and Beautiful (Reprise) Мишель Пфайффер, Джон Траволта / Scott Wittman 1:06

12 (You're) Timeless To Me Кристофер Уокен, Джон Траволта / Scott Wittman 4:47

13 I Know Where I've Been Queen Latifah / Scott Wittman 4:13

14 Without Love Элайджа Келли, , Zac Efron, Nikki Blonsky / Scott Wittman 3:40

15 (It's) Hairspray Джеймс Марсден / Scott Wittman 2:20

16 You Can't Stop the Beat Элайджа Келли, Джон Траволта, Queen Latifah, Nikki Blonsky, Zac Efron, / Scott Wittman 5:25

17 Come So Far (Got So Far To Go) Элайджа Келли, Zac Efron, Queen Latifah, Nikki Blonsky / Scott Wittman 4:17

18 Cooties Aimée Allen / Scott Wittman 2:42

19 Mama, I'm a Big Girl Now Nikki Blonsky, Marissa Jaret Winokur, Ricki Lake / Scott Wittman 3:19

20 I Can Wait Nikki Blonsky / Scott Wittman 3:46

21 Breakout Chester Gregory / Scott Wittman 3:05

22 Boink-Boink Arthur Adams / Scott Wittman 2:07

23 Trouble On the Line Corey Reynolds / Scott Wittman 2:04

24 Mr. Pinky's Theme Марк Шэймен / Scott Wittman 0:35

25 Mrs. Von Tussle Says Pattie Darcy, Марк Шэймен 2:26

26 Save Your Applause 'Til the End Christine Ebersole / Scott Wittman 2:58

27 Turn Back the Hands of Time Jenifer Lewis / Scott Wittman 3:04

28 Timeless To Me Натан Лейн / Scott Wittman 4:05

29 It Ain't Over 'Til the Fat Lady Sings Keala Settle / Scott Wittman 3:22

30 It Doesn't Get Better Than This Марк Шэймен / Scott Wittman 3:07

31 Ladies' Choice (Karaoke Version) Марк Шэймен, Scott Wittman 2:32

32 Welcome To the 60's (Karaoke Version) Марк Шэймен, Scott Wittman 5:03

33 Run and Tell That (Karaoke Version) Марк Шэймен, Scott Wittman 3:43

34 You Can't Stop the Beat (Karaoke Version) Марк Шэймен, Scott Wittman 5:28