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Фильмография
Надин Эллис
Nadine Ellis
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Надин Эллис
Надин Эллис
Nadine Ellis
Дата рождения
15 апреля 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Надин Эллис
Родилась 15 апреля 1971 года. Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
7.7
Девственница
(2014)
7.0
Морская полиция: Новый Орлеан
(2014)
7.0
Два с половиной человека
(2003)
Фильмография Надин Эллис
6.2
Квантовый скачок
фантастика
2022, США
6.4
ФБР: За границей
драма, криминал
2021, США
6.7
Музыка в наших сердцах
комедия, семейный, музыка
2021, США
6
Люди нашего типа
драма
2021, США
5.6
Воздушная гимнастка
The Aerialist
драма
2020, США
4.2
Дафна и Велма
Daphne & Velma
боевик, комедия, криминал
2018, США
7.7
Девственница
драма, комедия, мелодрама
2014, США
7
Морская полиция: Новый Орлеан
драма, криминал
2014, США
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