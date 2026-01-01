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Надин Эллис
Надин Эллис Nadine Ellis
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Надин Эллис

Nadine Ellis

Дата рождения
15 апреля 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Биография Надин Эллис

Родилась 15 апреля 1971 года. Нью-Йорк, США.

Популярные фильмы

Девственница 7.7
Девственница (2014)
Морская полиция: Новый Орлеан 7.0
Морская полиция: Новый Орлеан (2014)
Два с половиной человека 7.0
Два с половиной человека (2003)

Фильмография Надин Эллис

Квантовый скачок 6.2
Квантовый скачок
фантастика 2022, США
ФБР: За границей 6.4
ФБР: За границей
драма, криминал 2021, США
Музыка в наших сердцах 6.7
Музыка в наших сердцах
комедия, семейный, музыка 2021, США
Люди нашего типа 6
Люди нашего типа
драма 2021, США
Воздушная гимнастка 5.6
Воздушная гимнастка The Aerialist
драма 2020, США
Дафна и Велма 4.2
Дафна и Велма Daphne & Velma
боевик, комедия, криминал 2018, США
Девственница 7.7
Девственница
драма, комедия, мелодрама 2014, США
Морская полиция: Новый Орлеан 7
Морская полиция: Новый Орлеан
драма, криминал 2014, США
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