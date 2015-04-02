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2046
Отзывы о фильме «2046»
2046
2046
2004 / Китай / Франция / Германия / Гонконг
6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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kuku
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хорош. Как поистине изысканное блюдо: все дело в послевкусии. Ни во время, ни сразу после еще ничего не ясно, потом приходит неожиданное ощущение цельности, и видение общей идеи, связывающей беспорядочные сюжеты и детали. Эстетизм тоже сложный - сначала отталкивающий, потом, благодаря абсолютной верности себе, притягивающий. Это субъективный опыт¬)
2 апреля 2015, 12:51
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фывафвыа
2 апреля 2015, 12:51
Если вы хотите прочитать нормальные отзывы об этом потрясающем фильме (это, кстати, первый фильм Кар Вая, который я посмотрела), то илите на сайт дома кино
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ух, до чего же красиво... Посмотрела дважды подряд, редчайший случай.
По впечатлениям, фильм воспринимается реально как фантастика.
Наезжающие на зрителя неоновые иероглифы на черном фоне в начале кажутся совершенными и загадочными, как нечто инопланетное ✊
От музыки цепенеешь, это что-то невероятное. И потом, поиски прошлого в настоящем и будущем, куда уж фантастичнее... В конце концов, фантастика это не гаджеты, не поезда сквозь земное ядро гоняющие, это желание прикоснуться к недоступному, сладкое ощущение близости и невозможности...
Диалоги хороши, герои играют друг с другом, такие поединки характеров...
Нравится мне главгерой, с застывшим вопросом в глазах, а когда он улыбается, словно гладит.
Очень много женских слёз, наверное, некоторым мужчинам тяжело смотреть такое.
Хотя желания порвать душу зрителю сосем не чувствуется за этим, просто слезы как данность, как издержки отношений. Лучше так поплакать, лучше пусть больно, чем вообще ничего не пережить.
Интересно, что фильм в 2004 году считался лидером в Каннах, но уступил Олдбою.
Там был ещё один шикарный и стильный фильм, "Последствия любви" Паоло Соррентино. Я его тоже дважды подряд смотрела. Такая любовь со второго взгляда. Первый раз больше фиксировалась на том как снято, сюжет как-то в меньшей степени увлекал, а вот по второму разу, хотя уже знала кто куда зачем, вот тогда и накрыло волной кайфа ✊
2 апреля 2015, 12:51
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По впечатлениям, фильм воспринимается реально как фантастика.
Наезжающие на зрителя неоновые иероглифы на черном фоне в начале кажутся совершенными и загадочными, как нечто инопланетное ✊
От музыки цепенеешь, это что-то невероятное. И потом, поиски прошлого в настоящем и будущем, куда уж фантастичнее... В конце концов, фантастика это не гаджеты, не поезда сквозь земное ядро гоняющие, это желание прикоснуться к недоступному, сладкое ощущение близости и невозможности...
Диалоги хороши, герои играют друг с другом, такие поединки характеров...
Нравится мне главгерой, с застывшим вопросом в глазах, а когда он улыбается, словно гладит.
Очень много женских слёз, наверное, некоторым мужчинам тяжело смотреть такое.
Хотя желания порвать душу зрителю сосем не чувствуется за этим, просто слезы как данность, как издержки отношений. Лучше так поплакать, лучше пусть больно, чем вообще ничего не пережить.
Интересно, что фильм в 2004 году считался лидером в Каннах, но уступил Олдбою.
Там был ещё один шикарный и стильный фильм, "Последствия любви" Паоло Соррентино. Я его тоже дважды подряд смотрела. Такая любовь со второго взгляда. Первый раз больше фиксировалась на том как снято, сюжет как-то в меньшей степени увлекал, а вот по второму разу, хотя уже знала кто куда зачем, вот тогда и накрыло волной кайфа ✊
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