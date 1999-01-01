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Постер фильма Кремастер 2
6.5
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6.5

Кремастер 2

, 1999
Cremaster 2
США / драма / 18+
Постер фильма Кремастер 2
6.5

Причины посмотреть

О фильме

Легендарный цикл Мэттью Барни "Кремастер", работа над ним шла восемь лет. Все пять фильмов не обязательно смотреть в определенном порядке, вместе они сплетаются в богатый ковер тем, среди которых сексуальная дифференциация и мужское начало. Цикл "Кремастер" построен на захватывающих дух образах и состоит из столь непохожих жанров, как мюзикл, готический вестерн и кельтские легенды.

Барни начал работу над циклом "Кремастер" в 1994 году. Пренебрегая хронологическим порядком, сначала он снял "Кремастер 4" (1994), затем — "Кремастер 1" (1995), "Кремастер 5" (1997), "Кремастер 2" (1999) и "Кремастер 3" (2002). Параллельно с каждым фильмом цикла, в котором Барни выступал в качестве сценариста и режиссера, а также исполнителя одной или нескольких ролей, этот художник и кинематографист создавал сопутствующие скульптуры, рисунки и фотографии.

Этот эпический цикл имеет своей концептуальной отправной точкой мужскую кремастерную мышцу, которая контролирует тестикулярное сжатие в ответ на внешнее воздействие. Пока цикл снимался (в течение восьми лет), Барни вышел за границы биологии как способа исследовать создание формы, стал использовать нарративные модели из других областей — таких как биография, мифология и геология.

Беспорядочное, похожее на галлюцинацию соединение великолепно снятых сцен и зловещей органной музыки медленно развертывается перед нами посредством извилистого сюжета с участием Гари Гилмора, совокупляющихся пчел, членов клана Гилмора, Гудини, быка брахмана, храма мормонов и разнообразных пейзажей — от слепяще-ярких соляных полей штата Ута до ледяных полей Джаспера (Канада)... Столь же странный параллельный мир, как мир Льюиса Кэррола.

В ролях

Норман Мэйлер
Harry Houdini
Мэттью Барни
Gary Gilmore
Лорен Пайн
Bessie Gilmore
Скот Эволт
Frank Gilmore
Пэтти Гриффин
Nicole Baker
Майкл Томпсон
Max Jensen
Дэйв Ломбардо
Johnny Cash (With Drums)
Брюс Стил
Johnny Cash (With Bees)
Стив Такер
Johnny Cash
Кэт Кьюбик
Сэм Джалхей
Жаклин Молассес
Режиссер Мэттью Барни
Сценарист Мэттью Барни
Композитор Джонатан Беплер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 1 января 1999
Дата выхода
13 октября 1999 Россия 12+
13 октября 1999 Казахстан
1 января 1999 США
13 октября 1999 Украина
Бюджет $1 700 000
Производство Glacier Field LLC
Другие названия
Cremaster 2, Кремастер 2, クレマスター2, 悬丝2, 提睾肌2

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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