Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пока не высохнут слезы
Постер фильма Пока не высохнут слезы
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Пока не высохнут слезы

Пока не высохнут слезы

Wong gok ka moon / As Tears Go By 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Гангстеру средней руки приходится делать выбор между любовью к женщине и верностью идеалам мужской дружбы. В первом случае — счастье в семейном союзе, во втором — смерть в качестве расплаты за доблесть.

Уже в этом дебютном фильме Кар-Вая, который делался в рамках студийной системы, можно увидеть ростки всех его будущих приемов: общепитовский интерьер, сумерки и флуоресцентный свет, дематериализующий среду и одухотворяющий лица...

Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 9 июня 1988
Дата выхода
9 июня 1988 Гонконг
29 апреля 2010 Греция
20 мая 2021 Италия
5 августа 1988 Тайвань
14 мая 1998 Франция
9 июня 1988 Швеция 15
14 октября 1989 Южная Корея
Сборы в мире $13 133
Производство In-Gear Film Production
Другие названия
Wonggok Kaamun, As Tears Go By, Secure Door to Cornucopia, 旺角卡門, Ahogy peregnek a könnyek, Ao Sabor da Ambição, As Tears Go By: Ainsi vont les larmes, Conflito Mortal, El fluir de las lágrimas, Fatal Checkout, Kiedy łzy przeminą, Mongkok Carmen, Ölüm Hesabı, Vượng Giác Ca Môn, Wang Jiao Kamen, Yeolheol nama, Καθώς κυλούν τα δάκρυά μας, Коли висохнуть сльози, Пока не высохнут слезы, いますぐ抱きしめたい, 旺角卡门, 熱血男兒
Режиссер
Вонг Кар-Вай
Вонг Кар-Вай
В ролях
Энди Лау
Энди Лау
Мэгги Чун
Мэгги Чун
Джеки Чун
Уильям Чанг
Кау Лам
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Пока не высохнут слезы
Дикие дни 7.2
Дикие дни (1991)
Чунгкингский экспресс 7.0
Чунгкингский экспресс (1994)
Падшие ангелы 6.9
Падшие ангелы (1995)
Прах времен 5.7
Прах времен (1994)
Эрос 5.8
Эрос (2004)
Любовное настроение 7.3
Любовное настроение (2000)
Счастливы вместе 7.4
Счастливы вместе (1997)
2046 7.0
2046 (2004)
Великий мастер 6.8
Великий мастер (2012)
Алмазный остров 6.6
Алмазный остров (2016)
Мои черничные ночи 6.9
Мои черничные ночи (2007)
Лавка господина Линя 7.2
Лавка господина Линя (1959)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше