Уже в этом дебютном фильме Кар-Вая, который делался в рамках студийной системы, можно увидеть ростки всех его будущих приемов: общепитовский интерьер, сумерки и флуоресцентный свет, дематериализующий среду и одухотворяющий лица...
|9 июня 1988
|Гонконг
|29 апреля 2010
|Греция
|20 мая 2021
|Италия
|5 августа 1988
|Тайвань
|14 мая 1998
|Франция
|9 июня 1988
|Швеция
|15
|14 октября 1989
|Южная Корея
Синяки на лице Wah заметно меняются к финальной сцене — от момента, когда он сел в автобус, до момента, когда он встретил Fly.