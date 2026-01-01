Гангстеру средней руки приходится делать выбор между любовью к женщине и верностью идеалам мужской дружбы. В первом случае — счастье в семейном союзе, во втором — смерть в качестве расплаты за доблесть.

Уже в этом дебютном фильме Кар-Вая, который делался в рамках студийной системы, можно увидеть ростки всех его будущих приемов: общепитовский интерьер, сумерки и флуоресцентный свет, дематериализующий среду и одухотворяющий лица...