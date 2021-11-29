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Владимир Наумов
Владимир Наумов
Vladimir Naumov
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Владимир Наумов
Vladimir Naumov
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Дата рождения
6 декабря 1927
Возраст
94 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Владимир Наумов
Режиссер. Родился 6 декабря 1927 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Владимир Наумов
Сказки Пушкина. Сказка о царе Салтане
семейный, детский
2017, Россия
0.0
Афанасий
детский
2011, Россия
0.0
Джоконда на асфальте
драма, мелодрама
2007, Россия
0.0
Десять лет без права переписки
драма
1990, СССР / Германия
5.0
Бег
исторический, драма, военный
1970, СССР
6.0
Гори, гори, моя звезда
комедия, драма, мелодрама
1970, СССР
7.0
Скверный анекдот
1966, СССР
7.0
Мир входящему
драма, военный
1961, СССР
7.0
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Ушел из жизни режиссер Владимир Наумов
Он был одним из самых видных кинематографистов СССР.
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29 ноября 2021 16:51
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