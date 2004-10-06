Корсиканец, 2004

Парижский нотариус поручает знаменитому детективу и любимцу женщин Джеку Палмеру разыскать на Корсике своего пропавшего клиента, мсье Леони. Приехав на Остров красоты, детектив Палмер быстро превращается из восторженного туриста в решительного бойца, а с виду легкая развлекательная поездка оборачивается рискованной шпионской миссией. На фоне фантастических корсиканских пейзажей Палмер попадает из одной передряги в другую, ведь раскусить жителей этого дерзкого и прекрасного острова, родины великого Наполеона Бонапарта, не так-то просто!