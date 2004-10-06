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Корсиканец Корсиканец
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Enquete corse, L'

Корсиканец, 2004

2004 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Парижский нотариус поручает знаменитому детективу и любимцу женщин Джеку Палмеру разыскать на Корсике своего пропавшего клиента, мсье Леони. Приехав на Остров красоты, детектив Палмер быстро превращается из восторженного туриста в решительного бойца, а с виду легкая развлекательная поездка оборачивается рискованной шпионской миссией. На фоне фантастических корсиканских пейзажей Палмер попадает из одной передряги в другую, ведь раскусить жителей этого дерзкого и прекрасного острова, родины великого Наполеона Бонапарта, не так-то просто!

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 6 января 2005
Премьера в мире 6 октября 2004
Возраст 18+
MPAA G
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ален Берберян
В ролях
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Катерина Мурино
Катерина Мурино
Пидо
Жан Рено
Жан Рено
Тзек
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Корсиканец 1 постер
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Корсиканец

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
bmc 2 апреля 2015, 12:51
Что, неужели никто так и не сходил? Удивительно, ведь так давно идет!
На мой взгляд, фильм не плохой. Такая легкая комедия со вставками экшна.… Читать дальше…
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