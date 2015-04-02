Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Два в одном Два в одном
Киноафиша Фильмы Два в одном Отзывы о фильме «Два в одном»
Два в одном 2007 / Россия / Украина
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Два в одном»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
voffka 2 апреля 2015, 12:51
Извините, но мне впервые в жизни стало жалко денег и времени.

Это не фильм, а просто абзац. Я могу многое смотреть, даже тупейшую комедию высижу. Но это. Это простите, полный ахтунг. Желание уйти возникло после пяти минут просмотра, но я решил посмотреть что дальше будет. Дальше хуже. Не надо говорить о возвышенных материях о чем то там вывернутом, это бред укуренного "художника". Сложно представить каким местом думал человек выпустивший в общий прокат это дерьмо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юрий 2 апреля 2015, 12:51
бред укуренного "художника"



Что за суждение??? Кира Муратова - не наркоманка, а великий и известный во всем мире режиссёр! Если не понять её творчество - зачем смотреть? Есть и другие фильмы, и другие режиссёры.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 4 комментария
Зимнее утро 1 комментарий
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 14 комментариев
Чекаго
Чекаго 7 комментариев
Папы против мам
Папы против мам 10 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши