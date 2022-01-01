Перемена участи, 1987

Название упоительного фильма Киры Муратовой «Перемена участи», неожиданно снятого по новелле мудрого Сомерсета Моэма «Записка», казалось слишком уж многозначительным…

Виртуозная изощренность этого фильма и сегодня кажется чудом. Разумеется, новелла Моэма о жене состоятельного плантатора Роберта КРОСБИ, обвиненной в убийстве друга семейства Джеффа Хэммонда, чреватая внезапными поворотами сюжета, - всего лишь каркас для блистательного и остроумного фильма.

Собственно говоря, об этой кинокартине можно было бы сказать, что действие её происходит «везде и нигде, всегда и никогда».

Иными словами, «Перемена участи» – притча - из самых талантливых и восхитительных притч, рожденных гением Киры Муратовой.