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Перемена участи Перемена участи
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Перемена участи, 1987

1987
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Название упоительного фильма Киры Муратовой «Перемена участи», неожиданно снятого по новелле мудрого Сомерсета Моэма «Записка», казалось слишком уж многозначительным…
Виртуозная изощренность этого фильма и сегодня кажется чудом. Разумеется, новелла Моэма о жене состоятельного плантатора Роберта КРОСБИ, обвиненной в убийстве друга семейства Джеффа Хэммонда, чреватая внезапными поворотами сюжета, - всего лишь каркас для блистательного и остроумного фильма.
Собственно говоря, об этой кинокартине можно было бы сказать, что действие её происходит «везде и нигде, всегда и никогда».
Иными словами, «Перемена участи» – притча - из самых талантливых и восхитительных притч, рожденных гением Киры Муратовой.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 28 июля 1987
Возраст 18+
Режиссер
Кира Муратова
Кира Муратова
В ролях
Наталья Лебле
Юрий Шлыков
Владимир Карасев
Леонид Кудряшов
Оксана Шлапак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Перемена участи 1 постер
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Перемена участи
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