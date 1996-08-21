Прекрасное лето 1914 года, 1996

Пригород Парижа. Лето. Последнее прекрасное лето перед войной. На холме в окружении девственных лесов стоит замок, хозяин которого потомок древнего обедневшего рода.



Он пытается спасти свое родовое имение от полного разорения и превращения его в клинику для тяжело больных туберкулезом. Для этого он решает сдать часть опустевшего огромного дома отдыхающим семьям из столицы.



Казалось бы простейший выход из сложившейся ситуации, но судьба уготовила всем странную и печальную участь. Неожиданно страсть, любовь и ревность врывается в тихий мирок обитателей этого дома.