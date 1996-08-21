Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прекрасное лето 1914 года
Киноафиша Фильмы Прекрасное лето 1914 года
Le bel été 1914

Прекрасное лето 1914 года, 1996

1996 / Франция
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Пригород Парижа. Лето. Последнее прекрасное лето перед войной. На холме в окружении девственных лесов стоит замок, хозяин которого потомок древнего обедневшего рода.

Он пытается спасти свое родовое имение от полного разорения и превращения его в клинику для тяжело больных туберкулезом. Для этого он решает сдать часть опустевшего огромного дома отдыхающим семьям из столицы.

Казалось бы простейший выход из сложившейся ситуации, но судьба уготовила всем странную и печальную участь. Неожиданно страсть, любовь и ревность врывается в тихий мирок обитателей этого дома.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 21 августа 1996
Режиссер
Кристиан Де Шалонж
В ролях
Клод Риш
Клод Риш
Мария Паком
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Жюдит Анри
Марианн Деникур
Марианн Деникур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прекрасное лето 1914 года 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши