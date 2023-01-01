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Леди Чаттерлей Леди Чаттерлей
Киноафиша Фильмы Леди Чаттерлей Леди Чаттерлей, 2006: актеры и роли
Lady Chatterley Леди Чаттерлей 2006 / Бельгия / Франция / Великобритания
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Леди Чаттерлей, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паскаль Ферран Pascale Ferran
В ролях
Марина Хандз Marina Hands Жан-Луи Кулло' к Ипполит Жирардо Ипполит Жирардо Hippolyte Girardot Элен Александридис Элен Фийере Hélène Fillières Сава Лолов Sava Lolov Жан-Баптист Монтегю Мишель Венсан Кристель Эс Жоэль Вандаэль Жак Де Бок Jacques De Bock Нинон Бретеше Энн Бенуа Жан-Баптист де Лобье Бернар Верле Bernard Verley
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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