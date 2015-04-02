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Хостел 2
Отзывы о фильме «Хостел 2»
Hostel: Part II
Хостел 2
2007 / США
7.8
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Eugenius
2 апреля 2015, 12:51
Учитывая то что премьера уже состоялась в переходе метро выборгская.... Ну что сказать ребятки. Полный шлак. ЕДинственный есть там смешной момент. А так все очень предсказуемо.. И скучно.
2 апреля 2015, 12:51
0
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mEGAMEN
2 апреля 2015, 12:51
Почему его убрали из кинотеатров???Слишком жестокий чтоли???
2 апреля 2015, 12:51
0
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mEGAMEN
2 апреля 2015, 12:51
Ну вот я и посмотрел этот фильм...Фильм конечно мне понравился...но по сравнению с первой частью по-моему менее кровожадный...здесь одна единственная сцена с отрезанием мужского достоинства была действительно жестокой....но по-моему и всё...Но норма!!!7 баллов из 10!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Georgii
2 апреля 2015, 12:51
Просматривал дома отрывками.ГАВНО.✊
Я,блин, ваще не врубаюсь как такое можно показывать в кино(и смотреть тамже).Нездорово это как-то - смотреть как люди мучаются.При том,что триллера как такового я не заметил.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Я,блин, ваще не врубаюсь как такое можно показывать в кино(и смотреть тамже).Нездорово это как-то - смотреть как люди мучаются.При том,что триллера как такового я не заметил.
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