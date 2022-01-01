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Хостел 2
Хостел 2, 2007: актеры и роли
Hostel: Part II
Хостел 2
2007 / США
7.8
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Хостел 2, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Элай Рот
Eli Roth
В ролях
Лорен Герман
Бижу Филлипс
Bijou Phillips
Роджер Барт
Ричард Берджи
Вера Йорданова
Vera Jordanova
Хезер Матараццо
Heather Matarazzo
Станислав Яневский
Stanislav Ianevski
Милан Князько
Иван Фурак
Ivan Furak
Зузана Гейслерова
Джей Эрнандес
Jay Hernandez
Джордан Лэдд
Jordan Ladd
Моника Малакова
Monika Malacova
Давиде Доминичи
Петр Ванкура
Руджеро Деодато
Ruggero Deodato
Эдвиж Фенек
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