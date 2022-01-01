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Хостел 2 Хостел 2
Киноафиша Фильмы Хостел 2 Хостел 2, 2007: актеры и роли
Hostel: Part II Хостел 2 2007 / США
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Хостел 2, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Элай Рот Элай Рот Eli Roth
В ролях
Лорен Герман Бижу Филлипс Бижу Филлипс Bijou Phillips Роджер Барт Ричард Берджи Вера Йорданова Vera Jordanova Хезер Матараццо Heather Matarazzo Станислав Яневский Stanislav Ianevski Милан Князько Иван Фурак Ivan Furak Зузана Гейслерова Джей Эрнандес Джей Эрнандес Jay Hernandez Джордан Лэдд Jordan Ladd Моника Малакова Monika Malacova Давиде Доминичи Петр Ванкура Руджеро Деодато Ruggero Deodato Эдвиж Фенек Edwige Fenech Люк Меренда Luc Merenda Марк Тэйлор
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