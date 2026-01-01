Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Посланники
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
