Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»

«Триггер» — прекрасен, но уже засмотрела до дыр: эти 3 психологических драмы не дадут выключить телевизор

Только этот российский город — любимый «герой» в японском аниме даже у Миядзаки: это не Москва и не Санкт-Петербург

Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»

Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени

«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают

Пятизвездочный тест: угадайте 5 легендарных советских артистов по 3 культовым фильмам с их участием

Если любите сюжеты с характером: 3 новых российских сериала, которые смотрятся залпом

Звезду «Очень странных дел» разочаровал финал сериала: шанс на реабилитацию есть — в той самой секретной 9-й серии

После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям