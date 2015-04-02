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Посланники Посланники
Киноафиша Фильмы Посланники Отзывы о фильме «Посланники»
The Messengers Посланники 2007 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Посланники»

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mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Только что посмотрел этот фильм!Отличное качество и перевод нормальный!Что я могу сказать-фильм стандартный,проходной...на троечку из пяти потянет!В кино на него не советую идти,так как он не изобилует спецэфектами!Там их практически нет...Советую взять этот фильм на ДВД,уже счас отличное качество,и вечерком,похрумкивая чипсами,насладиться(или нет)просмотром...!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Annito4, 02/06/2007 - 19:15:35):Хотя прекрасно можно понять, что фильм закончиться хепи эндом для детей, а вот для родителей наврятли....

Надейся на лучшее...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
ДА ДА ДА...КСТАТИ А Я ТО ДУМАЛ ЧТО-ТО МНЕ ЭТОТ ФИЛЬМ НАПОМИНАЕТ...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Там почти что нечего пугаться если честно...Даже в кинотеатре...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кристен 2 апреля 2015, 12:51
По описанию фильм стоит посмотреть! Люблю фильмы про заброшенные дома и.т.д
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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