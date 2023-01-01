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Шары ярости
Шары ярости, 2007: актеры и роли
Balls of Fury
Шары ярости
2007 / США
6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Кадры
Персоны
Постеры
Шары ярости, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Бен Гарант
Robert Ben Garant
В ролях
Дэн Фоглер
Dan Fogler
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Мэгги Кью
Maggie Q
Джейсон Скотт Ли
Jason Scott Lee
Кэри-Хироюки Тагава
Cary-Hiroyuki Tagawa
Пэттон Осуолт
Patton Oswalt
Маси Ока
Masi Oka
Дэвид Кехнер
David Koechner
Аиша Тайлер
Aisha Tyler
Дидрих Бадер
Diedrich Bader
Томас Леннон
Thomas Lennon
Керри Кенни
Kerri Kenney
Джордж Лопес
George Lopez
Хауард Чан
Трэйси Дэли
Дэвид Холмс
David Holmes
Джеймс Хонг
James Hong
Тоби Хасс
Toby Huss
Грег Йюнг Пэйк
Дэвид Прувэл
David Proval
Дженни Робертсон
Jenny Robertson
Ирина Воронина
Терри Крюс
Terry Crews
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
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