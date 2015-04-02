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Шары ярости
Отзывы о фильме «Шары ярости»
Balls of Fury
Шары ярости
2007 / США
6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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TT-ping-pong
2 апреля 2015, 12:51
Настольный теннис более 40 лет №1 в мире - 4 миллиарда любителей настольного тенниса только в Азии. Футбол здесь отдыхает - маленькая европейская дисциплина. Зрителей - не более 100 миллионов. :))))
2 апреля 2015, 12:51
0
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loa-loa
2 апреля 2015, 12:51
редкостное говнище !!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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расскажитека
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 09/10/2007 - 12:29:46):
ведь есть в прокате много фильмов, которые потянут и без пива
Да? А какие интеренсо в прокате есть "много фильмов", кроме Порока на экспорт, которые потянут без водки? Что то не видно таких.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Сэл
2 апреля 2015, 12:51
Очень даже ничего!
Я не понимаю чего можно хотеть от фильма, который позиционируется как нам в трейлере показывали....то есть супер!!✊
Юмор пошлый и безвкусный - так это ж великолепно - долой вашу ограниченность✊
Шары ярости (!!! сразу вспоминается игрушка из начала 90-х на Денди Blades of Steel) они и в Африке шары..тема пинг-понга - редчайшая, потому и притягательная.
И вообще, есть такая категория: "так плохо, что даже хорошо!" - это, порой, ценнее всякой "под одну гребенку" хрени, заполнившей экраны (я не говорю о фильмах, заставляющих любить синематограф - их по пальцам..)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Да? А какие интеренсо в прокате есть "много фильмов", кроме Порока на экспорт, которые потянут без водки? Что то не видно таких.
Я не понимаю чего можно хотеть от фильма, который позиционируется как нам в трейлере показывали....то есть супер!!✊
Юмор пошлый и безвкусный - так это ж великолепно - долой вашу ограниченность✊
Шары ярости (!!! сразу вспоминается игрушка из начала 90-х на Денди Blades of Steel) они и в Африке шары..тема пинг-понга - редчайшая, потому и притягательная.
И вообще, есть такая категория: "так плохо, что даже хорошо!" - это, порой, ценнее всякой "под одну гребенку" хрени, заполнившей экраны (я не говорю о фильмах, заставляющих любить синематограф - их по пальцам..)
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