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Шары ярости Шары ярости
Киноафиша Фильмы Шары ярости Отзывы о фильме «Шары ярости»
Balls of Fury Шары ярости 2007 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Шары ярости»

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TT-ping-pong 2 апреля 2015, 12:51
Настольный теннис более 40 лет №1 в мире - 4 миллиарда любителей настольного тенниса только в Азии. Футбол здесь отдыхает - маленькая европейская дисциплина. Зрителей - не более 100 миллионов. :))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
loa-loa 2 апреля 2015, 12:51
редкостное говнище !!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
расскажитека 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 09/10/2007 - 12:29:46):ведь есть в прокате много фильмов, которые потянут и без пива



Да? А какие интеренсо в прокате есть "много фильмов", кроме Порока на экспорт, которые потянут без водки? Что то не видно таких.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сэл 2 апреля 2015, 12:51
Очень даже ничего!

Я не понимаю чего можно хотеть от фильма, который позиционируется как нам в трейлере показывали....то есть супер!!✊



Юмор пошлый и безвкусный - так это ж великолепно - долой вашу ограниченность✊



Шары ярости (!!! сразу вспоминается игрушка из начала 90-х на Денди Blades of Steel) они и в Африке шары..тема пинг-понга - редчайшая, потому и притягательная.



И вообще, есть такая категория: "так плохо, что даже хорошо!" - это, порой, ценнее всякой "под одну гребенку" хрени, заполнившей экраны (я не говорю о фильмах, заставляющих любить синематограф - их по пальцам..)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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