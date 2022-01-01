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Жил певчий дрозд
Жил певчий дрозд, 1971: актеры и роли
Lived Once a Song-Thrush
Жил певчий дрозд
1971 / СССР
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Жил певчий дрозд, 1971: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Отар Иоселиани
Otar Iosseliani
В ролях
Гела Канделаки
Гоги Чхеидзе
Gogi Chkheidze
Джансуг Кахидзе
Ирина Джандиери
Марина Карцивадзе
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