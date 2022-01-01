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Жил певчий дрозд
Киноафиша Фильмы Жил певчий дрозд Жил певчий дрозд, 1971: актеры и роли
Lived Once a Song-Thrush Жил певчий дрозд 1971 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Жил певчий дрозд, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Отар Иоселиани Отар Иоселиани Otar Iosseliani
В ролях
Гела Канделаки Гоги Чхеидзе Gogi Chkheidze Джансуг Кахидзе Ирина Джандиери Марина Карцивадзе Marina Kartsivadze Нугзар Эркомайшвили Дея Иванидзе Тамара Гедеванишвили Реваз Барамидзе
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