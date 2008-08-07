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Идиот
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L'idiot

Идиот, 2008

2008 / Франция
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Настасья Филипповна и четверо мужчин. Один их них — ее покровитель, который хочет избавиться от нее, выдав замуж по расчету. Другой — тот, которому ее пообещали взамен за хорошее приданое. Есть еще и третий — ее воздыхатель, маргинальный, богатый и мрачный. И последний, четвертый — идиот, который безумно любит и решает «спасти» ее. Все четверо встречаются у Настасьи Филипповны по случаю празднования ее дня рождения. Никто не сможет решить за нее, какой будет развязка. Она сама выберет свою погибель.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2008
Премьера в мире 7 августа 2008
Возраст 16+
Режиссер
Пьер Леон
В ролях
Жанна Балибар
Жанна Балибар
Лорен Лакотт
Сильви Тестю
Сильви Тестю
Бернар Эйзеншиц
Пьер Леон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Идиот 1 постер
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