Идиот, 2008

Настасья Филипповна и четверо мужчин. Один их них — ее покровитель, который хочет избавиться от нее, выдав замуж по расчету. Другой — тот, которому ее пообещали взамен за хорошее приданое. Есть еще и третий — ее воздыхатель, маргинальный, богатый и мрачный. И последний, четвертый — идиот, который безумно любит и решает «спасти» ее. Все четверо встречаются у Настасьи Филипповны по случаю празднования ее дня рождения. Никто не сможет решить за нее, какой будет развязка. Она сама выберет свою погибель.