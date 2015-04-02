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Хребет дьявола Хребет дьявола
Киноафиша Фильмы Хребет дьявола Отзывы о фильме «Хребет дьявола»
El Espinazo del diablo / The Devil's Backbone Хребет дьявола 2001 / Испания / Мексика
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Хребет дьявола»

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DART 2 апреля 2015, 12:51
В целом неплохо, но категорически не дотягивает до таких шикарных фильмов Гильермо Дэель Торо как Хеллбой и Лабиринт Фавна.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Страшная и невыразимо грустная сказка. Изысканное сочетание мрачной приземленности и фантазии.

В здешнем богоугодном заведении творится черте что. Директор банчит настойкой из человеческих эмбрионов. Такой маленький бизнес. Еще декламирует стихи, слушает пластинки и демонстрирует мега-проницательность.

Но его одноногую возлюбленную возбуждают не стихи, а Эдуардо Норьега. Еще бы. Как я ее понимаю.

В сейфе прячут общак/золото партии, вокруг которого, как кот вокруг сметаны, кружит и мается Норьега.

По самому заведению разгуливает призрак, еще больше запугивая и без того несчастных детишек.

На головы детям падает огромная бомба, которая так и торчит посреди двора немым укором.

Бомба-то детей пощадила, не взорвалась. А вот люди...

Дети, трогательные, наивные, не потерявшие надежду, борются за жизнь. Финальная сцена порвала сердце: худенькие фигурки, бредущие по пыльной дороге. Куда они идут, кто их ждет? И дойдут ли?

Супер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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