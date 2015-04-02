Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Хребет дьявола
Отзывы о фильме «Хребет дьявола»
El Espinazo del diablo / The Devil's Backbone
Хребет дьявола
2001 / Испания / Мексика
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Хребет дьявола»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
DART
2 апреля 2015, 12:51
В целом неплохо, но категорически не дотягивает до таких шикарных фильмов Гильермо Дэель Торо как Хеллбой и Лабиринт Фавна.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Страшная и невыразимо грустная сказка. Изысканное сочетание мрачной приземленности и фантазии.
В здешнем богоугодном заведении творится черте что. Директор банчит настойкой из человеческих эмбрионов. Такой маленький бизнес. Еще декламирует стихи, слушает пластинки и демонстрирует мега-проницательность.
Но его одноногую возлюбленную возбуждают не стихи, а Эдуардо Норьега. Еще бы. Как я ее понимаю.
В сейфе прячут общак/золото партии, вокруг которого, как кот вокруг сметаны, кружит и мается Норьега.
По самому заведению разгуливает призрак, еще больше запугивая и без того несчастных детишек.
На головы детям падает огромная бомба, которая так и торчит посреди двора немым укором.
Бомба-то детей пощадила, не взорвалась. А вот люди...
Дети, трогательные, наивные, не потерявшие надежду, борются за жизнь. Финальная сцена порвала сердце: худенькие фигурки, бредущие по пыльной дороге. Куда они идут, кто их ждет? И дойдут ли?
Супер.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непослушная
42 комментария
Капернаум
2 комментария
Праведник
76 комментариев
Титаник
2 комментария
Крушение
20 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
В здешнем богоугодном заведении творится черте что. Директор банчит настойкой из человеческих эмбрионов. Такой маленький бизнес. Еще декламирует стихи, слушает пластинки и демонстрирует мега-проницательность.
Но его одноногую возлюбленную возбуждают не стихи, а Эдуардо Норьега. Еще бы. Как я ее понимаю.
В сейфе прячут общак/золото партии, вокруг которого, как кот вокруг сметаны, кружит и мается Норьега.
По самому заведению разгуливает призрак, еще больше запугивая и без того несчастных детишек.
На головы детям падает огромная бомба, которая так и торчит посреди двора немым укором.
Бомба-то детей пощадила, не взорвалась. А вот люди...
Дети, трогательные, наивные, не потерявшие надежду, борются за жизнь. Финальная сцена порвала сердце: худенькие фигурки, бредущие по пыльной дороге. Куда они идут, кто их ждет? И дойдут ли?
Супер.
Авторизация по e-mail