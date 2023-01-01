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Хребет дьявола
Хребет дьявола, 2001: актеры и роли
El Espinazo del diablo / The Devil's Backbone
Хребет дьявола
2001 / Испания / Мексика
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Хребет дьявола, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гильермо дель Торо
Guillermo del Toro
В ролях
Эдуардо Норьега
Eduardo Noriega
Мариса Паредес
Marisa Paredes
Федерико Луппи
Federico Luppi
Фернандо Тьельве
Fernando Tielve
Иньиго Гарсес
Íñigo Garcés
Ирене Виседо
Хосе Мануэль Лоренцо
Франсиско Маэстре
Paco Maestre
Мигель Ортис
Miguel Ortiz
Хавьер Гонсалес
Франсиско Фернандес
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