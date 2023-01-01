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Хребет дьявола Хребет дьявола
Киноафиша Фильмы Хребет дьявола Хребет дьявола, 2001: актеры и роли
El Espinazo del diablo / The Devil's Backbone Хребет дьявола 2001 / Испания / Мексика
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Хребет дьявола, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гильермо дель Торо Гильермо дель Торо Guillermo del Toro
В ролях
Эдуардо Норьега Эдуардо Норьега Eduardo Noriega Мариса Паредес Мариса Паредес Marisa Paredes Федерико Луппи Federico Luppi Фернандо Тьельве Fernando Tielve Иньиго Гарсес Íñigo Garcés Ирене Виседо Хосе Мануэль Лоренцо Франсиско Маэстре Paco Maestre Мигель Ортис Miguel Ortiz Хавьер Гонсалес Франсиско Фернандес
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