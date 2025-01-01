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Киноафиша Фильмы Бобби Бобби, 2006: актеры и роли

Бобби, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эмилио Эстевес Эмилио Эстевес Emilio Estevez
В ролях
Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Деми Мур Деми Мур Demi Moore Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Линдси Лохан Линдси Лохан Lindsay Lohan Уильям Х. Мэйси Уильям Х. Мэйси William H. Macy Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Эштон Кутчер Эштон Кутчер Ashton Kutcher Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Хелен Хант Хелен Хант Helen Hunt Джошуа Джексон Джошуа Джексон Joshua Jackson Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater Эмилио Эстевес Эмилио Эстевес Emilio Estevez Хизер Грэм Хизер Грэм Heather Graham Брайан Джерати Брайан Джерати Brian Geraghty Джейкоб Варгас Джейкоб Варгас Jacob Vargas Шайа ЛаБаф Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf Ник Кэннон Ник Кэннон Nick Cannon Джон Лавакьелли John Lavachielli Скут МакНэри Скут МакНэри Scoot McNairy Мэри Элизабет Уинстед Мэри Элизабет Уинстед Mary Elizabeth Winstead Джой Брайант Joy Bryant Хэрри Белафонте Дэвид Крамхолц Дэвид Крамхолц David Krumholtz Кип Парду Kip Pardue Фредди Родригес Фредди Родригес Freddy Rodriguez Майкл Боуэн Michael Bowen
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