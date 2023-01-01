Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кровь и шоколад Кровь и шоколад
Киноафиша Фильмы Кровь и шоколад Фильмы похожие на Кровь и шоколад
Blood and Chocolate Кровь и шоколад 2007 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Кровь и шоколад

Вся информация о фильме
Красная шапочка
Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези 2011, США
7.0
Без истерики!
Без истерики!
комедия, мелодрама 2011, Германия / Франция / Великобритания
7.0
Адам
Адам
драма, комедия, мелодрама 2009, США
7.0
Волки-оборотни
Волки-оборотни
ужасы 2006, США
5.0
Сделка с дьяволом
Сделка с дьяволом
ужасы, триллер 2006, США
7.0
Темп
Темп
триллер, мелодрама, криминал 2003, Канада / Франция / Великобритания / Люксембург
4.0
Вверх тормашками
Вверх тормашками
комедия, мелодрама, детектив 2001, США
6.0
Интимный словарь
Интимный словарь
драма, мелодрама 2001, США / Германия
6.0
Аббатство Даунтон 2
Аббатство Даунтон 2
драма 2022, США / Великобритания
9.0
Флай: Танец свободы
Флай: Танец свободы
драма, музыка 2021, Германия
6.0
СМС для тебя
СМС для тебя
мелодрама 2016, Германия
6.0
Приемыши
Приемыши
драма 2011, Швейцария / Германия
7.0
Жизнь по Джейн Остин
Жизнь по Джейн Остин
драма, мелодрама 2007, США
8.0
Вечер
Вечер
драма 2007, США
8.0
Империя комаров
Империя комаров
драма, ужасы, триллер 2020, Польша
5.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше