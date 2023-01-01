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Кровь и шоколад
Кровь и шоколад, 2007: актеры и роли
Blood and Chocolate
Кровь и шоколад
2007 / США
7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Кровь и шоколад, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Катя Фон Гарнье
Katja von Garnier
В ролях
Агнес Брукнер
Agnes Bruckner
Хью Дэнси
Hugh Dancy
Оливье Мартинес
Olivier Martinez
Брайан Дик
Крис Гир
Chris Geere
Том Харпер
Tom Harper
Джон Керр
Джек Уилсон
Jack Wilson
Витали Урсу
Богдан Вода
Ката Добо
Kata Dobó
Пит Ли-Уилсон
Pete Lee-Wilson
Катя Риман
Katja Riemann
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