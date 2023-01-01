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Кровь и шоколад Кровь и шоколад
Киноафиша Фильмы Кровь и шоколад Кровь и шоколад, 2007: актеры и роли
Blood and Chocolate Кровь и шоколад 2007 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Кровь и шоколад, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Катя Фон Гарнье Катя Фон Гарнье Katja von Garnier
В ролях
Агнес Брукнер Agnes Bruckner Хью Дэнси Хью Дэнси Hugh Dancy Оливье Мартинес Оливье Мартинес Olivier Martinez Брайан Дик Крис Гир Крис Гир Chris Geere Том Харпер Tom Harper Джон Керр Джек Уилсон Jack Wilson Витали Урсу Богдан Вода Ката Добо Kata Dobó Пит Ли-Уилсон Pete Lee-Wilson Катя Риман Катя Риман Katja Riemann
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