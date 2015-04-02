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Режиссер Катя фон Гарнье со всего размаху напоролась на тот же осиновый кол, который издавна подстерегал и по сей день подстерегает всякого желающего изобразить жизнь вампиров или оборотней как жизнь специфически структурированного и специфически функционирующего, но принципиально «очеловеченного» социума. Попытки построить общество оборотней либо общество вампиров по законам человеческого, так сказать, общежития (ну, с добавлением пары-тройки особых, «эксклюзивных» черт) обречены изначально,…