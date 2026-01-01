Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ай Лия
Ai Liya
Киноафиша
Персоны
Ай Лия
Ай Лия
Ai Liya
Дата рождения
1 декабря 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Внутренняя Монголия, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.8
Прощай, сын мой
(2019)
7.3
Монгол. Часть первая
(2007)
7.2
Бесконечное путешествие
(2023)
Фильмография Ай Лия
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2023
2019
2016
2007
2005
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
7.2
Бесконечное путешествие
San da dui
криминал, драма
2023, Китай
7.8
Прощай, сын мой
Di jiu tian chang / So Long, My Son
драма
2019, Китай
6.2
Книга любви
Beijing Meets Seattle II: Book of Love
мелодрама
2016, Китай
7.3
Монгол. Часть первая
Mongol
исторический, драма, биография
2007, Казахстан / Россия / Германия
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Балет на двоих
Liang ge ren de ba lei
мелодрама
2005, Китай
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667