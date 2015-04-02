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Монгол. Часть первая Монгол. Часть первая
Киноафиша Фильмы Монгол. Часть первая Отзывы о фильме «Монгол. Часть первая»
Mongol Монгол. Часть первая 2007 / Казахстан / Россия / Германия
7.4 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Монгол. Часть первая»

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Наша рецензия

Забудьте всё, что вы знали до сего дня о Чингисхане. На самом деле это был благороднейший сын своего времени, добрейшей души человек, кроткий, милосердный и чуткий. Просто в юности он много страдал, многое пережил, многое передумал. Поэтому в конце фильма и пришел к выводу, что за каждого провинившегося должны умереть десять, за каждых десятерых – сотня, за каждую сотню – тысяча, а за тысячу провинившихся – все монголы. Ну, и стертое с лица земли Тангутское царство в придачу,…

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Tigra 2 апреля 2015, 12:51
Благодаря данному подходу (и режиссёру вместе с соавтором сценария), как персонаж Чингисхан не раскрыт абсолютно, не смотря на то, что фильм посвящён ему. Единственное, что мы поняли, Темуджин был добрый и справедливый, плохих людей карал, любил маму. Всё!

✊ А разве монгола не монголия спонсировала? Собссна, вроде бы и не русский фильм-то...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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