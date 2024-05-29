На глаз не делаю и другим не советую: вот сколько соли нужно на 1 кг сала, чтобы оно таяло во рту, как масло

Прикладываю салфетку к стиралке сразу после стирки: мелочь, о которой раньше всегда забывал — потом краснел перед мастером ремонта

Иду в лес в ноябре и собираю шишки, но не для поделок и декора: весной на даче пригодятся дороже золота

«Один из лучших триллеров 2026-го»: мини-шедевр от Apple уложился в 5 часов – зрители в восторге, но спорят о финале

Всего 4 серии, а эмоций на целый сезон: нашла сильную британскую драму с рейтингом 7,9 на Okko, которую невозможно забыть

Думаете, советское кино — прошлый век? Да эти детективы СССР до сих пор обожают даже на Западе — топ-3 без «17 мгновений» и «Места встречи»

Если рыдали в конце «Интерстеллара», готовьте платочки и включайте эти 3 сериала: разобьют ваши сердца

«Высший класс!» с рейтингом 97% на Rotten Tomatoes: новый корейский триллер со звездой «Игры в кальмара» покорил зрителей

До Коннери далеко, но Крэйга заменить способны: показываем 3 кандидатов на роль Бонда — суперзвезды выбыли из гонки

Нашла сразу 3 свежих российских детектива на замену «Невскому-8»: в №1 приятно порадовал Устюгов