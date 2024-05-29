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Постер фильма Крысятник
6.8
Киноафиша Фильмы Крысятник
6.8

Крысятник

, 1998
Sitcom
Франция / драма / 18+
Постер фильма Крысятник
6.8

О фильме

Скромное обаяние буржуазной семьи разрушается с появлением в доме лабораторной крысы, подаренной детям главой семейства. Общение с животным разрушает гармонию домочадцев, рождая в душе пороки.

В ролях

Адриен де Ван
Nicolas
Эвелин Дандри
La mère
Франсуа Марторе
Le père
Марина де Ван
Sophie
Stéphane Rideau
David
Люсия Санчез
Maria
Jules-Emmanuel Eyoum Deido
Abdu
Жан Душе
Жан Душе
Le psychothérapeute
Sébastien Charles
Le garçon aux courgettes
Vincent Vizioz
Le garçon aux cheveux rouges
Режиссер Франсуа Озон
Сценарист Франсуа Озон
Композитор Эрик Нево
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 2 июня 2036
Премьера в мире 27 мая 1998
Дата выхода
25 марта 1999 Германия
6 октября 1998 США
27 мая 1998 Франция
Производство Fidélité Productions, StudioCanal, Canal+
Другие названия
Sitcom, Home Drama, Koko perheen lemmikki, Sitcom - Nossa Linda Família, Szappanoperett, Крысятник, Ситком, ホームドラマ, 失魂家族

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 29 мая 2024

Отзывы о фильме

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