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8 женщин
Отзывы о фильме «8 женщин»
8 femmes
8 женщин
2002 / Франция / Италия
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Московская школа кино
28 декабря 2021, 06:21
Если устали от глупости бандитов из «Один дома», зефирности «Реальной любви» и привычных песен «Иронии судьбы», то есть кое-что совершенно отличающееся от стандартных новогодних комедий. Фильм «8 женщин» — история с узким кругом подозреваемых в духе Агаты Кристи. Детектив — один из самых нетривиальных жанров для новогоднего фильма и, на первый взгляд, может оттолкнуть, вызвав вопрос — зачем во время уютных каникул смотреть фильм, который начинается с убийства персонажа. В его пользу работает то, что это убийство служит всего лишь завязкой сюжета, а дальнейшее повествование будет развиваться в водевильном ключе. У французского режиссера Франсуа Озона получилось снять бурную смесь детектива, комедии и мюзикла и захватить зрительское внимание яркими образами.
Сочельник. Один труп, восемь подозреваемых женщин, каждая со своим характером и «скелетами в шкафу». Все связаны с покойным по имени Марсель — главой большого семейства. В доме остаются его жена Габи (Катрин Денёв), её сестра Огустина (Изабель Юппер), их мать (Даниель Дарьё), две дочери Марселя — Сюзон и Катрин (Виржини Ледуайен и Людивин Санье) и две служанки — Луиза (Эммануэль Беар) и Шанель (Фирмин Ришар). Позже к ним присоединится сестра Марселя — Пьеретта (Фанни Ардан), которой инкогнито сообщили о произошедшей трагедии. После обнаружения мертвеца в доме воцаряется атмосфера напряжения: телефонные провода перерезаны, машина не заводится, и выбраться за помощью из-за обилия снега не представляется возможным. Восемь женщин начинают собственное расследование, а старшая дочь Марселя — Сюзон — берет на себя роль Эркюля Пуаро и допрашивает каждую, требуя изложить подробности вчерашней ночи. Поиски убийцы соизмеримы с детской игрой, шалостью, и это отлично работает на контрасте со смертью Марселя, подчеркивает, как все женщины зависели от него, и, одновременно с этим, он был ненужным, «дойной коровой», как его называет одна из героинь. За счет беззаботности и азарта происходящего, зритель остается в ветреном настроении на протяжении всего просмотра.
Детектив плавно перетекает в исследование характеров героинь и их качеств, которые резко проявляются в нестандартной ситуации. Конфликт усиливается за счет напряженных и непростых отношений между всеми «заложниками ситуации». Габи выказывает явное недовольство появлением своей сестры Огустины. И вот уже через некоторое время они готовы оттаскать друг друга за волосы и кинуть громоздкую вазу в лицо. Демонстрация таких «высоких отношений» будет разбавляться раскрытыми секретами и эпатажными музыкальными номерами, которые задают задорный ритм всей картине.
Во время исполнения песен актрисы смотрят прямо в камеру. Такая намеренная нереалистичность истории здесь подана как часть представления и отсылает к театральной постановке, отсюда и искусственные, неправдоподобные декорации в открывающей сцене, игра со светом и тенями. Схожесть с театром позволяет актрисам продемонстрировать свою артистичность, а зрителю насладиться звездным ансамблем. При этом ни одна из них не перетягивает внимание на себя, каждая в полной мере демонстрирует актерский талант, раскрывая свою героиню.
Помимо песен глубже исследовать персонажей помогают костюмы. Они гармонично подобраны под характер каждой женщины, передают чувствительность и властность, детскую неосознанность и незрелость. Ранимая и инфантильная натура Огустины скрыта под строгим винным костюмом, который подчёркивает цвет её волос и сочетается с зелеными глазами. Леопардовое пальто подчеркивает характер роковой блондинки Габи, а преобладание нежно-розовых и голубых оттенков в нарядах молодых дочерей Марселя говорит о детской непосредственности. Сочные костюмы дополняются пёстрыми декорациями. С одной стороны, внутренняя обстановка дома соответствует рождественской атмосфере: используются бархатные текстуры, преобладают красно-зеленые цвета, где-то в углу стоит ёлка. С другой стороны, красная ковровая дорожка на белой лестнице напоминает стекающий поток крови. Чувство напряженности возникает за счет контрастности противоположных по настроению цветов: красно-черный ковролин сталкивается с зелено-золотыми обоями.
Картины Франсуа Озон выделяются своим психологизмом. Его восемь женщин противоречивы, у каждой своя внутренняя боль, которую она скрывает. Они притворяются и лицемерят, ведь у каждой из них был мотив для убийства. Во время расследования разоблачаются тайны, и вместе с этим женщины приходят к освобождению от зависимости. Именно поэтому так важны кадры, где героини ломают четвертую сцену и смотрят прямо в камеру, буквально в душу зрителя. Их взгляды передают переживания и боль. В одной из сцен актриса Фанни Ардан выдает мощную игру одними только глазами, что оказывается красноречивее любых слов: вот она я, как есть, без экивоков, не судите меня строго. Героини обнажают перед зрителем и только перед ним истинные чувства, показывают свою слабость, которую они не могут демонстрировать остальным. Именно поэтому финальная сцена так хорошо работает. И именно поэтому один из морозных, зимних вечеров стоит провести в компании этих прекрасных восьми женщин.
Где посмотреть: онлайн-кинотеатр ivi
Дарья Дьякова
28 декабря 2021, 06:21
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Сочельник. Один труп, восемь подозреваемых женщин, каждая со своим характером и «скелетами в шкафу». Все связаны с покойным по имени Марсель — главой большого семейства. В доме остаются его жена Габи (Катрин Денёв), её сестра Огустина (Изабель Юппер), их мать (Даниель Дарьё), две дочери Марселя — Сюзон и Катрин (Виржини Ледуайен и Людивин Санье) и две служанки — Луиза (Эммануэль Беар) и Шанель (Фирмин Ришар). Позже к ним присоединится сестра Марселя — Пьеретта (Фанни Ардан), которой инкогнито сообщили о произошедшей трагедии. После обнаружения мертвеца в доме воцаряется атмосфера напряжения: телефонные провода перерезаны, машина не заводится, и выбраться за помощью из-за обилия снега не представляется возможным. Восемь женщин начинают собственное расследование, а старшая дочь Марселя — Сюзон — берет на себя роль Эркюля Пуаро и допрашивает каждую, требуя изложить подробности вчерашней ночи. Поиски убийцы соизмеримы с детской игрой, шалостью, и это отлично работает на контрасте со смертью Марселя, подчеркивает, как все женщины зависели от него, и, одновременно с этим, он был ненужным, «дойной коровой», как его называет одна из героинь. За счет беззаботности и азарта происходящего, зритель остается в ветреном настроении на протяжении всего просмотра.
Детектив плавно перетекает в исследование характеров героинь и их качеств, которые резко проявляются в нестандартной ситуации. Конфликт усиливается за счет напряженных и непростых отношений между всеми «заложниками ситуации». Габи выказывает явное недовольство появлением своей сестры Огустины. И вот уже через некоторое время они готовы оттаскать друг друга за волосы и кинуть громоздкую вазу в лицо. Демонстрация таких «высоких отношений» будет разбавляться раскрытыми секретами и эпатажными музыкальными номерами, которые задают задорный ритм всей картине.
Во время исполнения песен актрисы смотрят прямо в камеру. Такая намеренная нереалистичность истории здесь подана как часть представления и отсылает к театральной постановке, отсюда и искусственные, неправдоподобные декорации в открывающей сцене, игра со светом и тенями. Схожесть с театром позволяет актрисам продемонстрировать свою артистичность, а зрителю насладиться звездным ансамблем. При этом ни одна из них не перетягивает внимание на себя, каждая в полной мере демонстрирует актерский талант, раскрывая свою героиню.
Помимо песен глубже исследовать персонажей помогают костюмы. Они гармонично подобраны под характер каждой женщины, передают чувствительность и властность, детскую неосознанность и незрелость. Ранимая и инфантильная натура Огустины скрыта под строгим винным костюмом, который подчёркивает цвет её волос и сочетается с зелеными глазами. Леопардовое пальто подчеркивает характер роковой блондинки Габи, а преобладание нежно-розовых и голубых оттенков в нарядах молодых дочерей Марселя говорит о детской непосредственности. Сочные костюмы дополняются пёстрыми декорациями. С одной стороны, внутренняя обстановка дома соответствует рождественской атмосфере: используются бархатные текстуры, преобладают красно-зеленые цвета, где-то в углу стоит ёлка. С другой стороны, красная ковровая дорожка на белой лестнице напоминает стекающий поток крови. Чувство напряженности возникает за счет контрастности противоположных по настроению цветов: красно-черный ковролин сталкивается с зелено-золотыми обоями.
Картины Франсуа Озон выделяются своим психологизмом. Его восемь женщин противоречивы, у каждой своя внутренняя боль, которую она скрывает. Они притворяются и лицемерят, ведь у каждой из них был мотив для убийства. Во время расследования разоблачаются тайны, и вместе с этим женщины приходят к освобождению от зависимости. Именно поэтому так важны кадры, где героини ломают четвертую сцену и смотрят прямо в камеру, буквально в душу зрителя. Их взгляды передают переживания и боль. В одной из сцен актриса Фанни Ардан выдает мощную игру одними только глазами, что оказывается красноречивее любых слов: вот она я, как есть, без экивоков, не судите меня строго. Героини обнажают перед зрителем и только перед ним истинные чувства, показывают свою слабость, которую они не могут демонстрировать остальным. Именно поэтому финальная сцена так хорошо работает. И именно поэтому один из морозных, зимних вечеров стоит провести в компании этих прекрасных восьми женщин.
Где посмотреть: онлайн-кинотеатр ivi
Дарья Дьякова
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