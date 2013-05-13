Фрэнк и Сара недавно переехали в провинцию, чтобы воспитать своего годовалого сына Адама подальше от хаоса и загрязнений большого города. В глубине души Сара опасается жить вдали от цивилизации, и её страх усиливается, когда однажды утром она замечает во дворе их дома постороннего человека. Фрэнк уверяет её, что все в порядке, но Сара всё равно оставляет сообщение в офис шерифа.

Тем же вечером они оставляют Адама с родителями Сары в городе, чтобы позволить себе побыть друг с другом наедине. Они и не догадываются, что злоумышленник уже проник в их дом и превратил его в ловушку, замуровав окна и отключив систему обеспечения безопасности.

И вот, когда они возвращаются домой, романтический вечер постепенно сходит на нет, уступая место живому кошмару. Начинается финальная игра в кошки-мышки.