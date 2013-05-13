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Постер фильма Дом, милый дом
4.7
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4.7

Дом, милый дом

, 2013
Home Sweet Home
Канада, Франция / триллер, ужасы / 18+
Постер фильма Дом, милый дом
4.7

О фильме

Фрэнк и Сара недавно переехали в провинцию, чтобы воспитать своего годовалого сына Адама подальше от хаоса и загрязнений большого города. В глубине души Сара опасается жить вдали от цивилизации, и её страх усиливается, когда однажды утром она замечает во дворе их дома постороннего человека. Фрэнк уверяет её, что все в порядке, но Сара всё равно оставляет сообщение в офис шерифа.

Тем же вечером они оставляют Адама с родителями Сары в городе, чтобы позволить себе побыть друг с другом наедине. Они и не догадываются, что злоумышленник уже проник в их дом и превратил его в ловушку, замуровав окна и отключив систему обеспечения безопасности.

И вот, когда они возвращаются домой, романтический вечер постепенно сходит на нет, уступая место живому кошмару. Начинается финальная игра в кошки-мышки.

В ролях

Меган Хефферн
Меган Хефферн
Sara
Адам МакДональд
Адам МакДональд
Frank
Шон Бенсон
Шон Бенсон
The Killer
Марти Адамс
Security Guard
Барбара Гордон
Sara's Mother
Lancelot
Critters the Cat
Режиссер Давид Морли
Сценарист Давид Морли
Композитор Thomas Couzinier, Fréderic Kooshmanian
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Франция
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 13 мая 2013
Дата выхода
8 ноября 2013 Германия
13 мая 2013 Канада
14 мая 2013 США R
MPAA R
Производство CountessFilms, Gearshift Films
Другие названия
Home Sweet Home, Sát Nhân Trong Nhà, Дом, милый дом

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 11 голосов
4.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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