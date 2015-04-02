Наша рецензия

Соавтор «Секретных материалов» и «Пункта назначения» Глен Морган, снимая вольный ремейк страшилки 1974 года «Черное Рождество», весьма, надо полагать, смутно представлял, чего же он, собственно, хотел. Для совсем уж банальной и тупой резни многовато черного юмора и интеллектуальных рассуждений о языческой подоплеке священного американского Christmas, для мало-мальски вменяемого кино чересчур уж много выдавленных глаз. Можно сказать, выдавливание глаз из замотанных мешковиной или полиэтиленом…