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Черное рождество Черное рождество
Киноафиша Фильмы Черное рождество Отзывы о фильме «Черное рождество»
Black Christmas Черное рождество 2006 / Канада / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Черное рождество»

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Соавтор «Секретных материалов» и «Пункта назначения» Глен Морган, снимая вольный ремейк страшилки 1974 года «Черное Рождество», весьма, надо полагать, смутно представлял, чего же он, собственно, хотел. Для совсем уж банальной и тупой резни многовато черного юмора и интеллектуальных рассуждений о языческой подоплеке священного американского Christmas, для мало-мальски вменяемого кино чересчур уж много выдавленных глаз. Можно сказать, выдавливание глаз из замотанных мешковиной или полиэтиленом…

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wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Кстати, всех предупреждаю: я тут взяла в прокате диск как раз с этим шариком замечательным, оказалось, что выпустили старый фильм с обложкой от нового!✊ Не ведитесь, дождитесь премьеры!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Recycler 2 апреля 2015, 12:51
Видимо я не поклонник этого жанра, но мне не нравится когда девок тупо, как скот, валят и вырывают глаза в течении 1.5 часов.

Смысл и юмор отсутсвуют полностью.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Avanto, 14/01/2007 - 17:58:09):не совсем понял.

смотрел на двд.

Может я чего недопонимаю,но разве фильм старый?

Актёры-70-ых.

Как будто я смотрел оригинал,а не ремейк(и вообще был ли он?)



Ааа, читать форум надо внимательнее! Я еще в самом начале писала, что в новой обложке выпустили старый фильм 70х! Вот такой казус! новый еще не вышел на дисках. ✊





Цитата (OrdeN, 19/01/2007 - 11:39:40):На афише заманивает фраза "от создателей пункта назначения".



Вот и напрасно эта фраза вас заманила. Прослеживать параллели с пунктом назначения здесь вообще неуместно. абсолютно разные фильмы, разные жанры. И не согласна я, что там ничего смешного. Очень даже смешно, именно от абсурдности происходящего. Моя оценка - 5 баллов, супер-гипер ТРЭШ!!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Во-во, особенно, когда девица бросает окурок в отверстие на крыльце! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (OrdeN, 22/01/2007 - 11:27:45):Супер трэш - это например "Беспредельный террор" или какой-нибудь "Канибал-мюзикл" Трэш хорош тогда, когда вся съёмочная команда подбирается соответстующая и прекарсно осознаёт что снимают именно трэш, при этом сами получая от этого кайф, а не пытаясь напугать зрителя какой-то бездарной игрой и бональщиной.



Хи-хи, я именно это там и усмотрела - что вся группа, пока снимала это кинцо, ст...лась по полной. Поэтому и не страшно, а смешно было. А вообще мне кажется, что надо в принципе сильно любить подобный жанр, чтобы фильмец не разочаровал. ✊



А вот за советы по поводу трэша - гран мерси, обязательно посмотрю кино, что Вы посоветовали! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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