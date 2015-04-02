Соавтор «Секретных материалов» и «Пункта назначения» Глен Морган, снимая вольный ремейк страшилки 1974 года «Черное Рождество», весьма, надо полагать, смутно представлял, чего же он, собственно, хотел. Для совсем уж банальной и тупой резни многовато черного юмора и интеллектуальных рассуждений о языческой подоплеке священного американского Christmas, для мало-мальски вменяемого кино чересчур уж много выдавленных глаз. Можно сказать, выдавливание глаз из замотанных мешковиной или полиэтиленом…
Смысл и юмор отсутсвуют полностью.
смотрел на двд.
Может я чего недопонимаю,но разве фильм старый?
Актёры-70-ых.
Как будто я смотрел оригинал,а не ремейк(и вообще был ли он?)
Ааа, читать форум надо внимательнее! Я еще в самом начале писала, что в новой обложке выпустили старый фильм 70х! Вот такой казус! новый еще не вышел на дисках. ✊
Цитата (OrdeN, 19/01/2007 - 11:39:40):На афише заманивает фраза "от создателей пункта назначения".
Вот и напрасно эта фраза вас заманила. Прослеживать параллели с пунктом назначения здесь вообще неуместно. абсолютно разные фильмы, разные жанры. И не согласна я, что там ничего смешного. Очень даже смешно, именно от абсурдности происходящего. Моя оценка - 5 баллов, супер-гипер ТРЭШ!!✊ ✊ ✊
Хи-хи, я именно это там и усмотрела - что вся группа, пока снимала это кинцо, ст...лась по полной. Поэтому и не страшно, а смешно было. А вообще мне кажется, что надо в принципе сильно любить подобный жанр, чтобы фильмец не разочаровал. ✊
А вот за советы по поводу трэша - гран мерси, обязательно посмотрю кино, что Вы посоветовали! ✊
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