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Американский психопат 2: Стопроцентная американка Американский психопат 2: Стопроцентная американка
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American Psycho II: All American Girl

Американский психопат 2: Стопроцентная американка, 2002

2002 / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то давно, будучи маленькой девочкой, Рейчел смогла дать отпор серийному убийце Патрику Бэйтмену. Теперь же взрослая героиня – одна из лучших студенток колледжа, прилежно посещающая курсы Роберта Старкмана, бывшего сотрудника ФБР и эксперта в криминалистике. Рейчел мечтает о месте ассистента профессора, ведь эта должность откроет ей возможность сделать блестящую карьеру в ФБР. Единственное препятствие на пути целеустремленной девушки – группа сокурсников-конкурентов, которые, как и она, претендуют на роль помощника Старкмана.

  • Картина является сиквелом вышедшего двумя годами ранее фильма ужасов «Американский психопат». В основу фильма лег сценарий под названием «Девушка, которая не умерла». Изначально лента задумывалась как триллер, никак не связанный с «Американским психопатом», однако после старта производства в сценарий фильма был включен вспомогательный сюжет с Патриком Бейтманом.
  • Съемки ленты заняли всего двадцать дней.
  • Брет Истон Эллис, автор романа «Американский психопат», публично осудил фильм и заявил, что персонажи картины не имеют ничего общего с литературным первоисточником.
  • Роберт Старкман (Уильям Шетнер) ссылается на Эда Гейна и на «Техасскую резню бензопилой» (1974), которые также упоминаются в первом «Американском психопате» (2000).
  • Ким Пуарье (Барбара Браун), Линди Бут (Кассандра Блэр) и Бойд Бэнкс (Джим) позже появились вместе в «Рассвете мертвецов» (2004).

Студентка Рейчел, поступившая на курсы криминалистики, мечтает занять место помощника профессора-криминалиста Роберта Старкмана, что даст ей возможность учится в самой лучшей академии ФБР. Ради своей цели она готова устранить конкурентов, применяя методы известных убийц, которые она тщательно изучала.

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 22 апреля 2002
Возраст 18+
Режиссер
Морган Дж. Фриман
В ролях
Мила Кунис
Мила Кунис
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Джерент Вин Дэйвис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американский психопат 2: Стопроцентная американка 2 постера
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саундтрек фильма Американский психопат 2: Стопроцентная американка
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