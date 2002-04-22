Американский психопат 2: Стопроцентная американка, 2002

Жанр: триллер ужасы В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Когда-то давно, будучи маленькой девочкой, Рейчел смогла дать отпор серийному убийце Патрику Бэйтмену. Теперь же взрослая героиня – одна из лучших студенток колледжа, прилежно посещающая курсы Роберта Старкмана, бывшего сотрудника ФБР и эксперта в криминалистике. Рейчел мечтает о месте ассистента профессора, ведь эта должность откроет ей возможность сделать блестящую карьеру в ФБР. Единственное препятствие на пути целеустремленной девушки – группа сокурсников-конкурентов, которые, как и она, претендуют на роль помощника Старкмана. Развернуть Картина является сиквелом вышедшего двумя годами ранее фильма ужасов «Американский психопат». В основу фильма лег сценарий под названием «Девушка, которая не умерла». Изначально лента задумывалась как триллер, никак не связанный с «Американским психопатом», однако после старта производства в сценарий фильма был включен вспомогательный сюжет с Патриком Бейтманом.

Съемки ленты заняли всего двадцать дней.

Брет Истон Эллис, автор романа «Американский психопат», публично осудил фильм и заявил, что персонажи картины не имеют ничего общего с литературным первоисточником.

Роберт Старкман (Уильям Шетнер) ссылается на Эда Гейна и на «Техасскую резню бензопилой» (1974), которые также упоминаются в первом «Американском психопате» (2000).

Ким Пуарье (Барбара Браун), Линди Бут (Кассандра Блэр) и Бойд Бэнкс (Джим) позже появились вместе в «Рассвете мертвецов» (2004). Развернуть Студентка Рейчел, поступившая на курсы криминалистики, мечтает занять место помощника профессора-криминалиста Роберта Старкмана, что даст ей возможность учится в самой лучшей академии ФБР. Ради своей цели она готова устранить конкурентов, применяя методы известных убийц, которые она тщательно изучала. Развернуть 4.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 2002 Премьера в мире 22 апреля 2002 Возраст 18+ Режиссер Морган Дж. Фриман В ролях Мила Кунис Уильям Шетнер Джерент Вин Дэйвис Все актеры и съемочная группа 2 постера

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