Американский психопат 2: Стопроцентная американка, 2002

Когда-то давно, будучи маленькой девочкой, Рейчел смогла дать отпор серийному убийце Патрику Бэйтмену. Теперь же взрослая героиня – одна из лучших студенток колледжа, прилежно посещающая курсы Роберта Старкмана, бывшего сотрудника ФБР и эксперта в криминалистике. Рейчел мечтает о месте ассистента профессора, ведь эта должность откроет ей возможность сделать блестящую карьеру в ФБР. Единственное препятствие на пути целеустремленной девушки – группа сокурсников-конкурентов, которые, как и она, претендуют на роль помощника Старкмана.
Студентка Рейчел, поступившая на курсы криминалистики, мечтает занять место помощника профессора-криминалиста Роберта Старкмана, что даст ей возможность учится в самой лучшей академии ФБР. Ради своей цели она готова устранить конкурентов, применяя методы известных убийц, которые она тщательно изучала.