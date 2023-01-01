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Великолепная семерка
Великолепная семерка, 1960: актеры и роли
The Magnificent Seven
Великолепная семерка
1960 / США
6.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Великолепная семерка, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Юл Бриннер
Yul Brynner
Джеймс Коберн
James Coburn
Эли Уоллах
Eli Wallach
Роберт Вон
Robert Vaughn
Брэд Декстер
Brad Dexter
Джордж Мартинез де Хойас
Владимир Соколофф
Розенда Монтерос
Чарльз Бронсон
Charles Bronson
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