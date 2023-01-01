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Великолепная семерка
Киноафиша Фильмы Великолепная семерка Великолепная семерка, 1960: актеры и роли
The Magnificent Seven Великолепная семерка 1960 / США
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Великолепная семерка, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Юл Бриннер Юл Бриннер Yul Brynner Джеймс Коберн Джеймс Коберн James Coburn Эли Уоллах Eli Wallach Роберт Вон Robert Vaughn Брэд Декстер Brad Dexter Джордж Мартинез де Хойас Владимир Соколофф Розенда Монтерос Чарльз Бронсон Charles Bronson
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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